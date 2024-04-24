Адвокат Иванова: в деле замминистра обороны не было факта передачи взятки

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Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, иванов тимур
В деле Тимура Иванова не было факта передачи взятки, заявил адвокат Денис Балуев Фото:
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В ходе расследования в деле заместителя министра обороны Тимура Иванова не обнаружено никаких доказательств факта передачи взятки. Об этом заявил адвокат обвиняемого Денис Балуев.

«Иванов отрицает вину. В его деле не было факта передачи взятки», — передает слова Балуева ТАСС. Там добавили, что деньги в этом деле не фигурируют как предмет взятки. Адвокат подтвердил, что сумма превышает миллион рублей и не связана с делом о хищениях при поставке сухпайков.

Тимур Иванов 23 апреля был арестован на два месяца по обвинению в получении взятки на сумму не менее одного миллиона рублей. Подробности судебного процесса и другие детали можно найти в материале URA.RU.

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В ходе расследования в деле заместителя министра обороны Тимура Иванова не обнаружено никаких доказательств факта передачи взятки. Об этом заявил адвокат обвиняемого Денис Балуев. «Иванов отрицает вину. В его деле не было факта передачи взятки», — передает слова Балуева ТАСС. Там добавили, что деньги в этом деле не фигурируют как предмет взятки. Адвокат подтвердил, что сумма превышает миллион рублей и не связана с делом о хищениях при поставке сухпайков. Тимур Иванов 23 апреля был арестован на два месяца по обвинению в получении взятки на сумму не менее одного миллиона рублей. Подробности судебного процесса и другие детали можно найти в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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