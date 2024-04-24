Адвокат Иванова: в деле замминистра обороны не было факта передачи взятки

В ходе расследования в деле заместителя министра обороны Тимура Иванова не обнаружено никаких доказательств факта передачи взятки. Об этом заявил адвокат обвиняемого Денис Балуев.
«Иванов отрицает вину. В его деле не было факта передачи взятки», — передает слова Балуева ТАСС. Там добавили, что деньги в этом деле не фигурируют как предмет взятки. Адвокат подтвердил, что сумма превышает миллион рублей и не связана с делом о хищениях при поставке сухпайков.
Тимур Иванов 23 апреля был арестован на два месяца по обвинению в получении взятки на сумму не менее одного миллиона рублей. Подробности судебного процесса и другие детали можно найти в материале URA.RU.
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