Замглавы обороны РФ Иванова отправили в СИЗО: новые подробности дела о крупной взятке

Суд отправил заместителя Шойгу Иванова под арест на два месяца

24 апреля 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

Тимур Иванов появился в суде в военной форме Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов арестован на два месяца. Точная сумма взятки, в получении которой он обвиняется, еще уточняется. Вероятно, что речь идет минимум об одном миллионе рублей. Как прошел суд над Ивановым и какие детали стали известны — в материале URA.RU. Заместителя Шойгу и его друга отправили в СИЗО Тимур Иванов, заместитель главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, отправлен в СИЗО до 23 июня. Его обвиняют в получении взятки. Точная сумма еще устанавливается. Под стражу отправлен и близкий друг Иванова Сергей Бородин. Следствие считает, что он причастен к получению взятки. Его также отправили в СИЗО на два месяца. Заместитель Шойгу будет находиться в СИЗО «Лефортово», пишет ТАСС. Но, по данным РИА Новости, Иванов помещен в «Матросскую тишину». «Это два следственных изолятора с довольно жестким режимом. Зачастую именно в эти СИЗО помещают крупных политических личностей», — заявил источник РИА Новости. Что известно о преступлении По информации Басманного суда, Иванов и Бородин вступили в преступный сговор. Они заранее объединились с третьими лицами, чтобы «получить взятку в осoбо крупном размере в виде оказания услуг имущественного харaктера при проведении подрядных и субподрядных рабoт для нужд Министерства обороны». Иванов подозревается по статье 290 УК РФ за взятку более миллиона рублей. Точная сумма будет известна позднее. Ему грозит до 15 лет колонии. Заместитель Шойгу свою вину не признает. Иванова задержали на рабочем месте Вчера, 23 апреля, Иванов участвовал в заседании коллегии Минобороны России под руководством Шойгу. В суде он появился в военной форме. Замминистра долгое время находился в оперативной разработке. Президент России Владимир Путин и Шойгу в курсе ситуации, отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем занимался заместитель Шойгу в Минобороны Новость по теме В регионах России идут десятки обысков из-за дела замминистра обороны Иванова Иванов курировал в Минобороны вопросы строительства и капитального ремонта военных объектов. В 2016-м он стал замом главы Минобороны РФ. До этого Иванов смог завоевать уважение Шойгу. В частности, Иванов занимался Главным храмом ВС РФ и парком «Патриот», где расположено строение. Также он трудился над восстановлением Мариуполя. У его бывшей жены (супруги развелись после начала СВО, чтобы имущество не попало под санкции) есть земельные участки площадью 10 000 квадратных метров, несколько люксовых автомобилей и модная группа Metropol. В 2019 году Иванов попал в список Forbes как один из богатейших силовиков России с семейным доходом 136,7 миллиона рублей. Все подробности — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов арестован на два месяца. Точная сумма взятки, в получении которой он обвиняется, еще уточняется. Вероятно, что речь идет минимум об одном миллионе рублей. Как прошел суд над Ивановым и какие детали стали известны — в материале URA.RU. Тимур Иванов, заместитель главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, отправлен в СИЗО до 23 июня. Его обвиняют в получении взятки. Точная сумма еще устанавливается. Под стражу отправлен и близкий друг Иванова Сергей Бородин. Следствие считает, что он причастен к получению взятки. Его также отправили в СИЗО на два месяца. Заместитель Шойгу будет находиться в СИЗО «Лефортово», пишет ТАСС. Но, по данным РИА Новости, Иванов помещен в «Матросскую тишину». По информации Басманного суда, Иванов и Бородин вступили в преступный сговор. Они заранее объединились с третьими лицами, чтобы «получить взятку в осoбо крупном размере в виде оказания услуг имущественного харaктера при проведении подрядных и субподрядных рабoт для нужд Министерства обороны». Иванов подозревается по статье 290 УК РФ за взятку более миллиона рублей. Точная сумма будет известна позднее. Ему грозит до 15 лет колонии. Заместитель Шойгу свою вину не признает. Вчера, 23 апреля, Иванов участвовал в заседании коллегии Минобороны России под руководством Шойгу. В суде он появился в военной форме. Замминистра долгое время находился в оперативной разработке. Президент России Владимир Путин и Шойгу в курсе ситуации, отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков. Иванов курировал в Минобороны вопросы строительства и капитального ремонта военных объектов. В 2016-м он стал замом главы Минобороны РФ. До этого Иванов смог завоевать уважение Шойгу. В частности, Иванов занимался Главным храмом ВС РФ и парком «Патриот», где расположено строение. Также он трудился над восстановлением Мариуполя. У его бывшей жены (супруги развелись после начала СВО, чтобы имущество не попало под санкции) есть земельные участки площадью 10 000 квадратных метров, несколько люксовых автомобилей и модная группа Metropol. В 2019 году Иванов попал в список Forbes как один из богатейших силовиков России с семейным доходом 136,7 миллиона рублей. Все подробности — в материале URA.RU.