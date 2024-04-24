К моменту прибытия спасателей огонь охватил весь дом
В Тюменском селе Иваново во время пожара в частном доме погиб человек. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.
«Поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном в селе Иваново Армизонского района. К сожалению, в результате происшествия погиб один человек», — говорится в сообщении.
Известно, что к моменту приезда спасателей дом уже был полностью охвачен огнем. Площадь возгорания составила 36 квадратных метром. Причина пожара и обстоятельства выясняются.
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