Житель Тюменской области погиб в пожаре. Фото

В Тюменской области во время пожара погиб житель Армизонского района

24 апреля 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

К моменту прибытия спасателей огонь охватил весь дом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменском селе Иваново во время пожара в частном доме погиб человек. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области. «Поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном в селе Иваново Армизонского района. К сожалению, в результате происшествия погиб один человек», — говорится в сообщении. Известно, что к моменту приезда спасателей дом уже был полностью охвачен огнем. Площадь возгорания составила 36 квадратных метром. Причина пожара и обстоятельства выясняются. МЧС Тюменской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменском селе Иваново во время пожара в частном доме погиб человек. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области. «Поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном в селе Иваново Армизонского района. К сожалению, в результате происшествия погиб один человек», — говорится в сообщении. Известно, что к моменту приезда спасателей дом уже был полностью охвачен огнем. Площадь возгорания составила 36 квадратных метром. Причина пожара и обстоятельства выясняются.