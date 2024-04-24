Житель Тюменской области погиб в пожаре. Фото

В Тюменской области во время пожара погиб житель Армизонского района
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Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
К моменту прибытия спасателей огонь охватил весь дом Фото:

В Тюменском селе Иваново во время пожара в частном доме погиб человек. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

«Поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном в селе Иваново Армизонского района. К сожалению, в результате происшествия погиб один человек», — говорится в сообщении.

Известно, что к моменту приезда спасателей дом уже был полностью охвачен огнем. Площадь возгорания составила 36 квадратных метром. Причина пожара и обстоятельства выясняются.

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В Тюменском селе Иваново во время пожара в частном доме погиб человек. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области. «Поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном в селе Иваново Армизонского района. К сожалению, в результате происшествия погиб один человек», — говорится в сообщении. Известно, что к моменту приезда спасателей дом уже был полностью охвачен огнем. Площадь возгорания составила 36 квадратных метром. Причина пожара и обстоятельства выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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