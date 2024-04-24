Mash: Леонида Ярмольника и его жену экстренно госпитализировали в Москве

24 апреля 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

У Ярмольника проблемы со здоровьем, утверждает Mash Фото: Александр Мамаев © URA.RU Российский актер Леонид Ярмольник и его жена Оксана были срочно доставлены в одну из московских больниц. Причиной госпитализации стали проблемы с давлением: у Ярмольника развился гипертонический криз, а у его супруги обострилась хроническая сердечная недостаточность, пишет Mash. «Леонида Ярмольника и его жену Оксану экстренно госпитализировали в Москве. У ведущего гипертонический криз, у его супруги — хроническая сердечная недостаточность», — говорится в сообщении. Утверждается, что несколько дней назад оба пожаловались на слабость и головную боль. По информации Mash, сейчас супруги в больнице под наблюдением врачей. Однако сам Ярмольник уверяет, что с ним и женой все в порядке, недугов не замечено, он на репетиции, Оксана занимается своими делам. Обновлено в 16:30 Ярмольник опроверг информацию о госпитализации. В разговоре с РИА Новости он заявил, что проходит плановое профилактическое обследование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский актер Леонид Ярмольник и его жена Оксана были срочно доставлены в одну из московских больниц. Причиной госпитализации стали проблемы с давлением: у Ярмольника развился гипертонический криз, а у его супруги обострилась хроническая сердечная недостаточность, пишет Mash. «Леонида Ярмольника и его жену Оксану экстренно госпитализировали в Москве. У ведущего гипертонический криз, у его супруги — хроническая сердечная недостаточность», — говорится в сообщении. Утверждается, что несколько дней назад оба пожаловались на слабость и головную боль. По информации Mash, сейчас супруги в больнице под наблюдением врачей. Однако сам Ярмольник уверяет, что с ним и женой все в порядке, недугов не замечено, он на репетиции, Оксана занимается своими делам. Обновлено в 16:30 Ярмольник опроверг информацию о госпитализации. В разговоре с РИА Новости он заявил, что проходит плановое профилактическое обследование.