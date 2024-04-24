Mash: Леонида Ярмольника и его жену экстренно госпитализировали в Москве

Российский актер Леонид Ярмольник и его жена Оксана были срочно доставлены в одну из московских больниц. Причиной госпитализации стали проблемы с давлением: у Ярмольника развился гипертонический криз, а у его супруги обострилась хроническая сердечная недостаточность, пишет Mash.
«Леонида Ярмольника и его жену Оксану экстренно госпитализировали в Москве. У ведущего гипертонический криз, у его супруги — хроническая сердечная недостаточность», — говорится в сообщении. Утверждается, что несколько дней назад оба пожаловались на слабость и головную боль.
По информации Mash, сейчас супруги в больнице под наблюдением врачей. Однако сам Ярмольник уверяет, что с ним и женой все в порядке, недугов не замечено, он на репетиции, Оксана занимается своими делам.
Обновлено в 16:30
Ярмольник опроверг информацию о госпитализации. В разговоре с РИА Новости он заявил, что проходит плановое профилактическое обследование.
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