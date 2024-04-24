Mash: Леонида Ярмольника и его жену экстренно госпитализировали в Москве

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ПМЭФ-2014. Первые полдня. Лица. Санкт-Петербург, ярмольник леонид, портрет
У Ярмольника проблемы со здоровьем, утверждает Mash Фото:

Российский актер Леонид Ярмольник и его жена Оксана были срочно доставлены в одну из московских больниц. Причиной госпитализации стали проблемы с давлением: у Ярмольника развился гипертонический криз, а у его супруги обострилась хроническая сердечная недостаточность, пишет Mash.

«Леонида Ярмольника и его жену Оксану экстренно госпитализировали в Москве. У ведущего гипертонический криз, у его супруги — хроническая сердечная недостаточность», — говорится в сообщении. Утверждается, что несколько дней назад оба пожаловались на слабость и головную боль.

По информации Mash, сейчас супруги в больнице под наблюдением врачей. Однако сам Ярмольник уверяет, что с ним и женой все в порядке, недугов не замечено, он на репетиции, Оксана занимается своими делам.

Обновлено в 16:30

Ярмольник опроверг информацию о госпитализации. В разговоре с РИА Новости он заявил, что проходит плановое профилактическое обследование.

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Российский актер Леонид Ярмольник и его жена Оксана были срочно доставлены в одну из московских больниц. Причиной госпитализации стали проблемы с давлением: у Ярмольника развился гипертонический криз, а у его супруги обострилась хроническая сердечная недостаточность, пишет Mash. «Леонида Ярмольника и его жену Оксану экстренно госпитализировали в Москве. У ведущего гипертонический криз, у его супруги — хроническая сердечная недостаточность», — говорится в сообщении. Утверждается, что несколько дней назад оба пожаловались на слабость и головную боль. По информации Mash, сейчас супруги в больнице под наблюдением врачей. Однако сам Ярмольник уверяет, что с ним и женой все в порядке, недугов не замечено, он на репетиции, Оксана занимается своими делам. Обновлено в 16:30 Ярмольник опроверг информацию о госпитализации. В разговоре с РИА Новости он заявил, что проходит плановое профилактическое обследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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