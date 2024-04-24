В Коркино избитый мужчина умер, не дождавшись помощи

24 апреля 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Избивший жителя мужчина был задержан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Коркино (Челябинская область) избитый местный житель умер, так и не дождавшись помощи. Как рассказал URA.RU источник в городе, избиение произошло в ночное время, и мужчине просто некому было помочь. «Труп мужчины нашли на улице Мира. По слухам, его избили. Инцидент произошел в ночное время. Не исключено, что днем на мужчину обратили бы внимание. Но ночью ему никто не смог помочь», — рассказал URA.RU источник. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что подозреваемого в избиении мужчины задержали. К выяснению всех обстоятельств произошедшего подключились опытные оперуполномоченные из управления уголовного розыска ГУ МВД области. Они провели комплекс оперативных мероприятий по отработке жилого массива, в том числе жилой многоквартирный дом на улице Ленина, который накануне посещал потерпевший, определили круг лиц из числа тех, кто посещал квартиру и опросили каждого. Кропотливая работа в этом направлении велась в тесном взаимодействии с сотрудниками следственных органов СК. «В результате проведенных мероприятий был установлен 37-летний подозреваемый. Полицейские задержали мужчину и передали в следственный комитет для проведения с ним дальнейших процессуальных действий», — отметили в пресс-службе областного главка. В пресс-службе СКР по региону URA.RU рассказали, что потерпевший и задержанный поссорились во время употребления спиртного. Причиной стала ревность. Между ними завязалась драка, в которой мужчина и получил смертельные травмы. Ему нанесли не менее восьми ударов руками по лицу и туловищу. «По обстоятельствам совершенного преступления возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). Злоумышленнику предъявлено обвинение, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователем регионального СКР продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в пресс-службе СКР по региону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Коркино (Челябинская область) избитый местный житель умер, так и не дождавшись помощи. Как рассказал URA.RU источник в городе, избиение произошло в ночное время, и мужчине просто некому было помочь. «Труп мужчины нашли на улице Мира. По слухам, его избили. Инцидент произошел в ночное время. Не исключено, что днем на мужчину обратили бы внимание. Но ночью ему никто не смог помочь», — рассказал URA.RU источник. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что подозреваемого в избиении мужчины задержали. К выяснению всех обстоятельств произошедшего подключились опытные оперуполномоченные из управления уголовного розыска ГУ МВД области. Они провели комплекс оперативных мероприятий по отработке жилого массива, в том числе жилой многоквартирный дом на улице Ленина, который накануне посещал потерпевший, определили круг лиц из числа тех, кто посещал квартиру и опросили каждого. Кропотливая работа в этом направлении велась в тесном взаимодействии с сотрудниками следственных органов СК. «В результате проведенных мероприятий был установлен 37-летний подозреваемый. Полицейские задержали мужчину и передали в следственный комитет для проведения с ним дальнейших процессуальных действий», — отметили в пресс-службе областного главка. В пресс-службе СКР по региону URA.RU рассказали, что потерпевший и задержанный поссорились во время употребления спиртного. Причиной стала ревность. Между ними завязалась драка, в которой мужчина и получил смертельные травмы. Ему нанесли не менее восьми ударов руками по лицу и туловищу. «По обстоятельствам совершенного преступления возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). Злоумышленнику предъявлено обвинение, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователем регионального СКР продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в пресс-службе СКР по региону.