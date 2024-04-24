В Тюмени снизились цены на жилье

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Квартиры подешевели на первичном рынке недвижимости Фото:

В Тюмени подешевели квартиры в домах эконом- и комфорт-класса. Данные об этом предоставлены в ежемесячном отчете АН «Этажи». Речь идет о первичном рынке недвижимости.

«В марте цена на квартиры в домах класса „эконом“ в среднем составила 118 343 руб./кв.м (-4,7%), комфорт-класса — 131 280 руб./кв. (-4,6%)», — такие данные приводят аналитики. При этом стоимость жилья в сегменте бизнес-класса, наоборот, выросла на 2,2%.

Специалисты в сфере недвижимости связывают такое падение цен на квартиры в новостройках с началом строительного сезона. «Ближе к лету обычно падает спрос на квартиры. Люди смотрят в сторону домов, участков, как раз начинается сезон так называемой „загородной недвижимости“. На этом рынке цены пропорционально растут, как уменьшается стоимость городской», — сообщил собеседник агентства.

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В Тюмени подешевели квартиры в домах эконом- и комфорт-класса. Данные об этом предоставлены в ежемесячном отчете АН «Этажи». Речь идет о первичном рынке недвижимости. «В марте цена на квартиры в домах класса „эконом“ в среднем составила 118 343 руб./кв.м (-4,7%), комфорт-класса — 131 280 руб./кв. (-4,6%)», — такие данные приводят аналитики. При этом стоимость жилья в сегменте бизнес-класса, наоборот, выросла на 2,2%. Специалисты в сфере недвижимости связывают такое падение цен на квартиры в новостройках с началом строительного сезона. «Ближе к лету обычно падает спрос на квартиры. Люди смотрят в сторону домов, участков, как раз начинается сезон так называемой „загородной недвижимости“. На этом рынке цены пропорционально растут, как уменьшается стоимость городской», — сообщил собеседник агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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