В Тюмени снизились цены на жилье

24 апреля 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Квартиры подешевели на первичном рынке недвижимости Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени подешевели квартиры в домах эконом- и комфорт-класса. Данные об этом предоставлены в ежемесячном отчете АН «Этажи». Речь идет о первичном рынке недвижимости. «В марте цена на квартиры в домах класса „эконом“ в среднем составила 118 343 руб./кв.м (-4,7%), комфорт-класса — 131 280 руб./кв. (-4,6%)», — такие данные приводят аналитики. При этом стоимость жилья в сегменте бизнес-класса, наоборот, выросла на 2,2%. Специалисты в сфере недвижимости связывают такое падение цен на квартиры в новостройках с началом строительного сезона. «Ближе к лету обычно падает спрос на квартиры. Люди смотрят в сторону домов, участков, как раз начинается сезон так называемой „загородной недвижимости“. На этом рынке цены пропорционально растут, как уменьшается стоимость городской», — сообщил собеседник агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени подешевели квартиры в домах эконом- и комфорт-класса. Данные об этом предоставлены в ежемесячном отчете АН «Этажи». Речь идет о первичном рынке недвижимости. «В марте цена на квартиры в домах класса „эконом“ в среднем составила 118 343 руб./кв.м (-4,7%), комфорт-класса — 131 280 руб./кв. (-4,6%)», — такие данные приводят аналитики. При этом стоимость жилья в сегменте бизнес-класса, наоборот, выросла на 2,2%. Специалисты в сфере недвижимости связывают такое падение цен на квартиры в новостройках с началом строительного сезона. «Ближе к лету обычно падает спрос на квартиры. Люди смотрят в сторону домов, участков, как раз начинается сезон так называемой „загородной недвижимости“. На этом рынке цены пропорционально растут, как уменьшается стоимость городской», — сообщил собеседник агентства.