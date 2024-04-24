Депутаты увеличат до 35 лет лишения свободы наказание за диверсии

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Изменения по срокам наказания направлены на повышении безопасности, заявил Василий Пискарев Фото:

Депутаты планируют увеличить срок лишения свободы с 30 до 35 лет за совершение диверсионных действий. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Василий Пискарев.

«До 35 лет лишения свободы предлагается увеличить ответственность по диверсионным преступлениям», — написал Пискарев в своем telegram-канале. Он добавил, что также предлагается ужесточить ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды до пяти лет лишения свободы.

Эти изменения направлены на повышение безопасности в условиях проведения спецоперации и увеличения активности враждебных действий. Предложенные изменения были поддержаны правительством и будут внесены в ближайшее время, заключил Пискарев.

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Депутаты планируют увеличить срок лишения свободы с 30 до 35 лет за совершение диверсионных действий. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Василий Пискарев. «До 35 лет лишения свободы предлагается увеличить ответственность по диверсионным преступлениям», — написал Пискарев в своем telegram-канале. Он добавил, что также предлагается ужесточить ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды до пяти лет лишения свободы. Эти изменения направлены на повышение безопасности в условиях проведения спецоперации и увеличения активности враждебных действий. Предложенные изменения были поддержаны правительством и будут внесены в ближайшее время, заключил Пискарев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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