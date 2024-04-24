Депутаты увеличат до 35 лет лишения свободы наказание за диверсии

24 апреля 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Изменения по срокам наказания направлены на повышении безопасности, заявил Василий Пискарев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты планируют увеличить срок лишения свободы с 30 до 35 лет за совершение диверсионных действий. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Василий Пискарев. «До 35 лет лишения свободы предлагается увеличить ответственность по диверсионным преступлениям», — написал Пискарев в своем telegram-канале. Он добавил, что также предлагается ужесточить ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды до пяти лет лишения свободы. Эти изменения направлены на повышение безопасности в условиях проведения спецоперации и увеличения активности враждебных действий. Предложенные изменения были поддержаны правительством и будут внесены в ближайшее время, заключил Пискарев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты планируют увеличить срок лишения свободы с 30 до 35 лет за совершение диверсионных действий. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Василий Пискарев. «До 35 лет лишения свободы предлагается увеличить ответственность по диверсионным преступлениям», — написал Пискарев в своем telegram-канале. Он добавил, что также предлагается ужесточить ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды до пяти лет лишения свободы. Эти изменения направлены на повышение безопасности в условиях проведения спецоперации и увеличения активности враждебных действий. Предложенные изменения были поддержаны правительством и будут внесены в ближайшее время, заключил Пискарев.