Екатеринбуржца развели на диверсию на выборах из-за псевдокредита

16 марта 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Члены комиссии вовремя догадались, что мужчина в кабинке находится слишком долго Фото: Илья Московец © URA.RU Мужчина, который пытался залить зеленкой КОИБ в Екатеринбурге, признался, что стал жертвой развода. Мошенники обещали ему помочь с погашением несуществующего кредита. «47-летний Алексей К. вчера вечером купил зеленку, разбавил ее водой в полторашке и пришел на участок в гимназии №47. В кабинке мужчина провел подозрительно много времени — около 10 минут. Председатель УИК решил проверить избирателя. Подошел и услышал, как он разговаривает по телефону и, судя по всему, в тот момент на другом конце мужчину уговаривали вылить зеленку на урну», — сообщает telegram-канал SHOT. На допросе задержанный заявил, что «сотрудник ЦБ» и «следователь» позвонили ему и сказали, что на него оформлен кредит в 300 тысяч рублей. Поначалу его уговаривали взять новый кредит для погашения, но в банке екатеринбуржцу отказали, тогда его отправили на избирательный участок. Мужчину уговорить купить телефон с камерой, чтобы снять все на видео. Как сообщал ранее Центр общественного наблюдения Свердловской области, члены комиссии вовремя догадались, что человек в кабинке находится слишком долго. Как только он вышел из кабинки, то попытался влить в КОИБ зеленку. Мужчина был задержан. По данным «КП-Екатеринбург», Кировский районный суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 15 суток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчина, который пытался залить зеленкой КОИБ в Екатеринбурге, признался, что стал жертвой развода. Мошенники обещали ему помочь с погашением несуществующего кредита. «47-летний Алексей К. вчера вечером купил зеленку, разбавил ее водой в полторашке и пришел на участок в гимназии №47. В кабинке мужчина провел подозрительно много времени — около 10 минут. Председатель УИК решил проверить избирателя. Подошел и услышал, как он разговаривает по телефону и, судя по всему, в тот момент на другом конце мужчину уговаривали вылить зеленку на урну», — сообщает telegram-канал SHOT. На допросе задержанный заявил, что «сотрудник ЦБ» и «следователь» позвонили ему и сказали, что на него оформлен кредит в 300 тысяч рублей. Поначалу его уговаривали взять новый кредит для погашения, но в банке екатеринбуржцу отказали, тогда его отправили на избирательный участок. Мужчину уговорить купить телефон с камерой, чтобы снять все на видео. Как сообщал ранее Центр общественного наблюдения Свердловской области, члены комиссии вовремя догадались, что человек в кабинке находится слишком долго. Как только он вышел из кабинки, то попытался влить в КОИБ зеленку. Мужчина был задержан. По данным «КП-Екатеринбург», Кировский районный суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 15 суток.