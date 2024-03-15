15 марта 2024

Екатеринбуржца развели на диверсию на выборах из-за псевдокредита

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы-2024. Екатеринбург, избирательная кабинка, уик, избирательный участок, выборы 2024
Члены комиссии вовремя догадались, что мужчина в кабинке находится слишком долго Фото:

Мужчина, который пытался залить зеленкой КОИБ в Екатеринбурге, признался, что стал жертвой развода. Мошенники обещали ему помочь с погашением несуществующего кредита.

«47-летний Алексей К. вчера вечером купил зеленку, разбавил ее водой в полторашке и пришел на участок в гимназии №47. В кабинке мужчина провел подозрительно много времени — около 10 минут. Председатель УИК решил проверить избирателя. Подошел и услышал, как он разговаривает по телефону и, судя по всему, в тот момент на другом конце мужчину уговаривали вылить зеленку на урну», — сообщает telegram-канал SHOT.

На допросе задержанный заявил, что «сотрудник ЦБ» и «следователь» позвонили ему и сказали, что на него оформлен кредит в 300 тысяч рублей. Поначалу его уговаривали взять новый кредит для погашения, но в банке екатеринбуржцу отказали, тогда его отправили на избирательный участок. Мужчину уговорить купить телефон с камерой, чтобы снять все на видео.

Как сообщал ранее Центр общественного наблюдения Свердловской области, члены комиссии вовремя догадались, что человек в кабинке находится слишком долго. Как только он вышел из кабинки, то попытался влить в КОИБ зеленку. Мужчина был задержан. По данным «КП-Екатеринбург», Кировский районный суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 15 суток.

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Мужчина, который пытался залить зеленкой КОИБ в Екатеринбурге, признался, что стал жертвой развода. Мошенники обещали ему помочь с погашением несуществующего кредита. «47-летний Алексей К. вчера вечером купил зеленку, разбавил ее водой в полторашке и пришел на участок в гимназии №47. В кабинке мужчина провел подозрительно много времени — около 10 минут. Председатель УИК решил проверить избирателя. Подошел и услышал, как он разговаривает по телефону и, судя по всему, в тот момент на другом конце мужчину уговаривали вылить зеленку на урну», — сообщает telegram-канал SHOT. На допросе задержанный заявил, что «сотрудник ЦБ» и «следователь» позвонили ему и сказали, что на него оформлен кредит в 300 тысяч рублей. Поначалу его уговаривали взять новый кредит для погашения, но в банке екатеринбуржцу отказали, тогда его отправили на избирательный участок. Мужчину уговорить купить телефон с камерой, чтобы снять все на видео. Как сообщал ранее Центр общественного наблюдения Свердловской области, члены комиссии вовремя догадались, что человек в кабинке находится слишком долго. Как только он вышел из кабинки, то попытался влить в КОИБ зеленку. Мужчина был задержан. По данным «КП-Екатеринбург», Кировский районный суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 15 суток.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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