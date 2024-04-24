В Пермском крае продают базу отдыха с пляжем на берегу Камы

24 апреля 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

База отдыха находится в уединенном месте на берегу реки (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае выставлена на продажу база отдыха с пляжем на берегу Камы. Стоимость объекта составляет 21 млн рублей. «К продаже предлагается база отдыха на первой линии реки Кама. Три двухэтажных дома по 100 квадратных метров каждый. Уединенное месторасположение, есть свой пляж. Участок в 30 соток находится в собственности. Цена — 21 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Продавец уточняет, что вблизи базы отдых есть кафе, магазины и конный клуб. Сам объект расположен в поселке Камский в 50 километрах от центра Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за 29 млн рублей продают базу отдыха в стиле деревни. Это актив признанного банкротом Великоленского молочного завода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае выставлена на продажу база отдыха с пляжем на берегу Камы. Стоимость объекта составляет 21 млн рублей. «К продаже предлагается база отдыха на первой линии реки Кама. Три двухэтажных дома по 100 квадратных метров каждый. Уединенное месторасположение, есть свой пляж. Участок в 30 соток находится в собственности. Цена — 21 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Продавец уточняет, что вблизи базы отдых есть кафе, магазины и конный клуб. Сам объект расположен в поселке Камский в 50 километрах от центра Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за 29 млн рублей продают базу отдыха в стиле деревни. Это актив признанного банкротом Великоленского молочного завода.