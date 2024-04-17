В Пермском крае за 29 млн рублей продают базу отдыха в стиле деревни

В Пермском крае продают актив признанного банкротом молокозавода «Великоленское»

18 апреля 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

Агродеревню строили по технологии «без единого гвоздя» (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В селе Ленск Кунгурского округа Пермского края выставлен на продажу гостиничный комплекс «Степаново городище». Объект построен в деревенском стиле с целью развития в регионе сельского туризма. Цена — 29 миллионов рублей. Бизнес с 2014 года развивал молокозавод «Великоленское», признанный в 2024 году банкротом. «В продаже агродеревня „Степаново городище“, расположенная в 100 километрах от Перми в селе Ленск. На огороженной территории на берегу пруда находятся пять домиков для отдыха. Каждый рассчитан на проживание до восьми человек и оснащен всеми удобствами и бытовой техникой. Есть также большой корпус с залом для банкетов и номерами, музей домашней утвари и другие объекты. Стоимость составляет 29 миллионов рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Продавец добавляет, что на территории комплекса проводятся различные краевые мероприятия социальной направленности. Это «Великоленские скачки», фестиваль «Молочная ярмарка Прикамья», конкурс патриотической песни и другие праздники. Агродеревня была открыта в 2014 году. Комплекс построили по технологии «без единого гвоздя». Целью являлось повышение привлекательности сельского туризма. Бизнес развивал производитель молока ООО «Великоленское», которое в феврале 2024 года признали банкротом. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается построенная в антураже русской деревни база отдыха «Берендей». Стоимость составляет 28,5 миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Ленск Кунгурского округа Пермского края выставлен на продажу гостиничный комплекс «Степаново городище». Объект построен в деревенском стиле с целью развития в регионе сельского туризма. Цена — 29 миллионов рублей. Бизнес с 2014 года развивал молокозавод «Великоленское», признанный в 2024 году банкротом. «В продаже агродеревня „Степаново городище“, расположенная в 100 километрах от Перми в селе Ленск. На огороженной территории на берегу пруда находятся пять домиков для отдыха. Каждый рассчитан на проживание до восьми человек и оснащен всеми удобствами и бытовой техникой. Есть также большой корпус с залом для банкетов и номерами, музей домашней утвари и другие объекты. Стоимость составляет 29 миллионов рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Продавец добавляет, что на территории комплекса проводятся различные краевые мероприятия социальной направленности. Это «Великоленские скачки», фестиваль «Молочная ярмарка Прикамья», конкурс патриотической песни и другие праздники. Агродеревня была открыта в 2014 году. Комплекс построили по технологии «без единого гвоздя». Целью являлось повышение привлекательности сельского туризма. Бизнес развивал производитель молока ООО «Великоленское», которое в феврале 2024 года признали банкротом. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается построенная в антураже русской деревни база отдыха «Берендей». Стоимость составляет 28,5 миллиона рублей.