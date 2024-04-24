Путина возмутило количество выплат пострадавшим в паводках. Видео

24 апреля 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Путин провел совещание по ликвидации последствий паводков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин возмутился заявлением министра чрезвычайных ситуаций Александра Куренкова о количестве выплат пострадавшим в паводках. Глава ведомства доложил, что в регионах 46 тысяч человек получили помощи на сумму более 1 млрд рублей. В то время как, по словам Путина, всего было подано свыше 400 тысяч соответствующих заявок. «По соотношению, сколько подано и сколько получено… Передо мной ваша записка: принято более 400 тысяч заявлений. Выдано 46 тысяч — чуть более 10%. И во всех субъектах тоже самое в процентном соотношении. Че так мало то?» — возмутился президент в ходе совещания по вопросам ликвидации последствий паводков. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». В свою очередь губернатор Оренбургской области Денис Паслер пояснил, что проводится разъяснительная работа. По его словам, «заявки подают все, а не только в границах подтопленных территорий». Путин задал вопрос «кто все?». Паслер пояснил, что не только подтопленные территории, но и «целиком город». «Тогда зачем вы принимаете? Разберитесь как следует. Заявление принято — люди ждут соответствующей реакции», — резюмировал Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин возмутился заявлением министра чрезвычайных ситуаций Александра Куренкова о количестве выплат пострадавшим в паводках. Глава ведомства доложил, что в регионах 46 тысяч человек получили помощи на сумму более 1 млрд рублей. В то время как, по словам Путина, всего было подано свыше 400 тысяч соответствующих заявок. «По соотношению, сколько подано и сколько получено… Передо мной ваша записка: принято более 400 тысяч заявлений. Выдано 46 тысяч — чуть более 10%. И во всех субъектах тоже самое в процентном соотношении. Че так мало то?» — возмутился президент в ходе совещания по вопросам ликвидации последствий паводков. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». В свою очередь губернатор Оренбургской области Денис Паслер пояснил, что проводится разъяснительная работа. По его словам, «заявки подают все, а не только в границах подтопленных территорий». Путин задал вопрос «кто все?». Паслер пояснил, что не только подтопленные территории, но и «целиком город». «Тогда зачем вы принимаете? Разберитесь как следует. Заявление принято — люди ждут соответствующей реакции», — резюмировал Путин.