Сможет ли необычная рыба, пришедшая с паводком, выжить в курганских реках

Курганские водоемы и климат не походят для форели

25 апреля 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

Эксперты рассказали про условия, необходимые форели для жизни Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области На территории Курганской области заметили новую для региона рыбу — форель. Ранее ее производили в товарных условиях. Эксперты отмечают, что форель могла попасть в Курганскую область из-за разрушительного наводнения в Казахстане. Корреспондент URA.RU поговорила с экспертами, чтобы ответить на вопрос — сможет ли форель прижиться в местных реках. «Сама по себе, форель — это хищник. Пропитаться в условиях курганских рек она сможет. Главное для этой рыбы — течение, кислородный режим, особенно в зимний период. Летом, естественно, будет сложнее, так как она жару не любит. Форель сама по себе холоднолюбивая рыбка. Ее почему и выращивают очень много на юге в горных речках, в садках, в прудах», — рассказал URA.RU начальник отдела государственного контроля по Курганской области Нижнеобского управления Алексей Коев. При этом, журналисту пояснили, что выращивать форель в курганских озерах будет проблематично, поскольку воды там мало и она не прибавляется. В летний период данному виду рыб также будет тяжело в местных водоемах, поскольку вода прогревается. Коев поделился, что из-за повышенной температуры летом в Курганской области случаются заморы рыб. Курганцы сообщают о появлении в воде реки Тобол нового вида рыбы — форели. При этом, профильные ведомства пока не фиксировали случаи отлова этой рыбы. URA.RU подготовило ответ от эксперта, откуда необычная рыба могла попасть в Курганскую область. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории Курганской области заметили новую для региона рыбу — форель. Ранее ее производили в товарных условиях. Эксперты отмечают, что форель могла попасть в Курганскую область из-за разрушительного наводнения в Казахстане. Корреспондент URA.RU поговорила с экспертами, чтобы ответить на вопрос — сможет ли форель прижиться в местных реках. «Сама по себе, форель — это хищник. Пропитаться в условиях курганских рек она сможет. Главное для этой рыбы — течение, кислородный режим, особенно в зимний период. Летом, естественно, будет сложнее, так как она жару не любит. Форель сама по себе холоднолюбивая рыбка. Ее почему и выращивают очень много на юге в горных речках, в садках, в прудах», — рассказал URA.RU начальник отдела государственного контроля по Курганской области Нижнеобского управления Алексей Коев. При этом, журналисту пояснили, что выращивать форель в курганских озерах будет проблематично, поскольку воды там мало и она не прибавляется. В летний период данному виду рыб также будет тяжело в местных водоемах, поскольку вода прогревается. Коев поделился, что из-за повышенной температуры летом в Курганской области случаются заморы рыб. Курганцы сообщают о появлении в воде реки Тобол нового вида рыбы — форели. При этом, профильные ведомства пока не фиксировали случаи отлова этой рыбы. URA.RU подготовило ответ от эксперта, откуда необычная рыба могла попасть в Курганскую область.