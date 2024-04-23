Откуда в Курганской области после паводка появилась форель

Курганцы сообщают о появлении в воде реки Тобол нового вида рыбы — форели. При этом, профильные ведомства пока не фиксировали случаи отлова этой рыбы. Начальник отдела государственного контроля по Курганской области Нижнеобского управления Алексей Коев пояснил URA.RU, откуда форель могла прийти в местные реки.
«Скорее всего, сказалось масштабное наводнение в Казахстане. Там были садковые и прудовые хозяйства, они попали под большое наводнение. После того, как вода оттуда пошла в Курганскую область, вместе с ней на территорию региона и попала. Форель, в целом, не наша рыба и она нетипична для нас», — рассказал корреспонденту URA.RU Коев.
Сообщается, что ведомство будет отслеживать отлов форели. Специалисты рассчитывают, что от рыбаков будет поступать информация о поимке данной рыбы. Между тем, журналисту пояснили, что в случаях, если форель поймали местные рыбаки, она действительно производилась на товарных хозяйствах. На территории Курганской области и по сей день, отмечает Коев, есть садковое хозяйство на Митинском водохранилище, где выращиваются форель и осетр.
Ранее URA.RU писало, что в селе Глядянское Притобольного округа (Курганская область) рыбаки сообщают о том, что им удалось поймать форель, что является необычным уловом для данной местности и региона. Информацию также распространяли в социальных сетях.
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Курганцы сообщают о появлении в воде реки Тобол нового вида рыбы — форели. При этом, профильные ведомства пока не фиксировали случаи отлова этой рыбы. Начальник отдела государственного контроля по Курганской области Нижнеобского управления Алексей Коев пояснил URA.RU, откуда форель могла прийти в местные реки. «Скорее всего, сказалось масштабное наводнение в Казахстане. Там были садковые и прудовые хозяйства, они попали под большое наводнение. После того, как вода оттуда пошла в Курганскую область, вместе с ней на территорию региона и попала. Форель, в целом, не наша рыба и она нетипична для нас», — рассказал корреспонденту URA.RU Коев. Сообщается, что ведомство будет отслеживать отлов форели. Специалисты рассчитывают, что от рыбаков будет поступать информация о поимке данной рыбы. Между тем, журналисту пояснили, что в случаях, если форель поймали местные рыбаки, она действительно производилась на товарных хозяйствах. На территории Курганской области и по сей день, отмечает Коев, есть садковое хозяйство на Митинском водохранилище, где выращиваются форель и осетр. Ранее URA.RU писало, что в селе Глядянское Притобольного округа (Курганская область) рыбаки сообщают о том, что им удалось поймать форель, что является необычным уловом для данной местности и региона. Информацию также распространяли в социальных сетях.