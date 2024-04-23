Откуда в Курганской области после паводка появилась форель

Форель в Курганскую область могло смыть наводнением в Казахстане

24 апреля 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Наводнение пополнило «рыбный фонд» Курганской области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Курганцы сообщают о появлении в воде реки Тобол нового вида рыбы — форели. При этом, профильные ведомства пока не фиксировали случаи отлова этой рыбы. Начальник отдела государственного контроля по Курганской области Нижнеобского управления Алексей Коев пояснил URA.RU, откуда форель могла прийти в местные реки. «Скорее всего, сказалось масштабное наводнение в Казахстане. Там были садковые и прудовые хозяйства, они попали под большое наводнение. После того, как вода оттуда пошла в Курганскую область, вместе с ней на территорию региона и попала. Форель, в целом, не наша рыба и она нетипична для нас», — рассказал корреспонденту URA.RU Коев. Сообщается, что ведомство будет отслеживать отлов форели. Специалисты рассчитывают, что от рыбаков будет поступать информация о поимке данной рыбы. Между тем, журналисту пояснили, что в случаях, если форель поймали местные рыбаки, она действительно производилась на товарных хозяйствах. На территории Курганской области и по сей день, отмечает Коев, есть садковое хозяйство на Митинском водохранилище, где выращиваются форель и осетр. Ранее URA.RU писало, что в селе Глядянское Притобольного округа (Курганская область) рыбаки сообщают о том, что им удалось поймать форель, что является необычным уловом для данной местности и региона. Информацию также распространяли в социальных сетях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганцы сообщают о появлении в воде реки Тобол нового вида рыбы — форели. При этом, профильные ведомства пока не фиксировали случаи отлова этой рыбы. Начальник отдела государственного контроля по Курганской области Нижнеобского управления Алексей Коев пояснил URA.RU, откуда форель могла прийти в местные реки. «Скорее всего, сказалось масштабное наводнение в Казахстане. Там были садковые и прудовые хозяйства, они попали под большое наводнение. После того, как вода оттуда пошла в Курганскую область, вместе с ней на территорию региона и попала. Форель, в целом, не наша рыба и она нетипична для нас», — рассказал корреспонденту URA.RU Коев. Сообщается, что ведомство будет отслеживать отлов форели. Специалисты рассчитывают, что от рыбаков будет поступать информация о поимке данной рыбы. Между тем, журналисту пояснили, что в случаях, если форель поймали местные рыбаки, она действительно производилась на товарных хозяйствах. На территории Курганской области и по сей день, отмечает Коев, есть садковое хозяйство на Митинском водохранилище, где выращиваются форель и осетр. Ранее URA.RU писало, что в селе Глядянское Притобольного округа (Курганская область) рыбаки сообщают о том, что им удалось поймать форель, что является необычным уловом для данной местности и региона. Информацию также распространяли в социальных сетях.