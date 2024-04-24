В Челябинске 1 мая перекроют проспект Ленина

В Челябинске 1 мая с 8 утра до 15 часов дня перекроют движение для транспорта по проспекту Ленина из-за проведения легкоатлетической эстафеты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского управления по физической культуре и спорту (ФКиС).
«1 мая состоится старт 91-й легкоатлетической эстафеты, 70-й кольцевой велогонки, 12-й гонки на лыжероллерах на призы администрации Челябинска. С 8:00 до 15:00 движение автотранспорта по улице Ленина будет перекрыто, просим челябинцев с пониманием отнестись к этому и заранее спланировать свой маршрут», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления по ФКиС Челябинска.
Эстафета будет состоять из 16 этапов. В ней примут участие воспитанники спортшкол города, команды легкоатлетов районов, представители общеобразовательных школ, вузов, ссузов, а также муниципалитетов области.
По словам главы городского управления ФКиС Максима Клещевникова подобная эстафета открывает летний сезон спортивных мероприятий. Сегодня в городе организованы тренировки для всех желающих, чтобы каждый смог подготовиться к ним. Кроме майской эстафеты жители смогут принять участие еще в четырех забегах.
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