В Челябинске 1 мая перекроют проспект Ленина

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Соревнования по биатлону среди учащихся школ и колледжей СО. Екатеринбург, соревнования, спорт, эстафета, бег
Главный проспект Челябинска перекроют на время майской эстафеты Фото:

В Челябинске 1 мая с 8 утра до 15 часов дня перекроют движение для транспорта по проспекту Ленина из-за проведения легкоатлетической эстафеты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского управления по физической культуре и спорту (ФКиС).

«1 мая состоится старт 91-й легкоатлетической эстафеты, 70-й кольцевой велогонки, 12-й гонки на лыжероллерах на призы администрации Челябинска. С 8:00 до 15:00 движение автотранспорта по улице Ленина будет перекрыто, просим челябинцев с пониманием отнестись к этому и заранее спланировать свой маршрут», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления по ФКиС Челябинска.

Эстафета будет состоять из 16 этапов. В ней примут участие воспитанники спортшкол города, команды легкоатлетов районов, представители общеобразовательных школ, вузов, ссузов, а также муниципалитетов области.

По словам главы городского управления ФКиС Максима Клещевникова подобная эстафета открывает летний сезон спортивных мероприятий. Сегодня в городе организованы тренировки для всех желающих, чтобы каждый смог подготовиться к ним. Кроме майской эстафеты жители смогут принять участие еще в четырех забегах.

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В Челябинске 1 мая с 8 утра до 15 часов дня перекроют движение для транспорта по проспекту Ленина из-за проведения легкоатлетической эстафеты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского управления по физической культуре и спорту (ФКиС). «1 мая состоится старт 91-й легкоатлетической эстафеты, 70-й кольцевой велогонки, 12-й гонки на лыжероллерах на призы администрации Челябинска. С 8:00 до 15:00 движение автотранспорта по улице Ленина будет перекрыто, просим челябинцев с пониманием отнестись к этому и заранее спланировать свой маршрут», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления по ФКиС Челябинска. Эстафета будет состоять из 16 этапов. В ней примут участие воспитанники спортшкол города, команды легкоатлетов районов, представители общеобразовательных школ, вузов, ссузов, а также муниципалитетов области. По словам главы городского управления ФКиС Максима Клещевникова подобная эстафета открывает летний сезон спортивных мероприятий. Сегодня в городе организованы тренировки для всех желающих, чтобы каждый смог подготовиться к ним. Кроме майской эстафеты жители смогут принять участие еще в четырех забегах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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