На Ямале бесплатно обследуют репродуктивное здоровье мужчин и женщин

В ЯНАО началась диспансеризация по репродуктивному здоровью ямальцев

24 апреля 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Обследование смогут пройти 13 тысяч ямальцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО началась диспансеризация мужчин и женщин по репродуктивному здоровью в возрасте от 18 до 49 лет. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В этом году углубленное обследование смогут пройти более 13 тысяч северян. Весь спектр доступен бесплатно, по полису ОМС. Порядок аналогичен обычной диспансеризации — осмотр проводится в два этапа. Для каждого предусмотрен свой перечень исследований, в том числе дорогостоящих», — приводит слова директора Территориального фонда ОМС ЯНАО Татьяна Никитина портал правительства округа. Первый этап включит в себя консультацию, сдачу анализов и осмотр врачами у женщин и осмотр врача-уролога или профильного хирурга у мужчин. На втором этапе будут проводится лабораторные исследования и УЗИ. Ранее URA.RU сообщало о внедрении опыта ЯНАО в исследовании репродуктивного здоровья в общероссийскую диспансеризацию. Сведения, собранные за год действия ямальского пилотного проекта по выявлению патологий на ранних стадиях, учли в Минздраве РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО началась диспансеризация мужчин и женщин по репродуктивному здоровью в возрасте от 18 до 49 лет. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В этом году углубленное обследование смогут пройти более 13 тысяч северян. Весь спектр доступен бесплатно, по полису ОМС. Порядок аналогичен обычной диспансеризации — осмотр проводится в два этапа. Для каждого предусмотрен свой перечень исследований, в том числе дорогостоящих», — приводит слова директора Территориального фонда ОМС ЯНАО Татьяна Никитина портал правительства округа. Первый этап включит в себя консультацию, сдачу анализов и осмотр врачами у женщин и осмотр врача-уролога или профильного хирурга у мужчин. На втором этапе будут проводится лабораторные исследования и УЗИ. Ранее URA.RU сообщало о внедрении опыта ЯНАО в исследовании репродуктивного здоровья в общероссийскую диспансеризацию. Сведения, собранные за год действия ямальского пилотного проекта по выявлению патологий на ранних стадиях, учли в Минздраве РФ.