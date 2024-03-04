Опыт ЯНАО включат в репродуктивную диспансеризацию России

Опыт ямальского проекта по репродуктивному здоровью внедрили в диспансеризацию РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Практику кабинетов мужского здоровья ЯНАО включат в репродуктивную диспансеризацию России. Об этом сообщил главный профилактолог УрФО Сергей Токарев.

«У нас с этого года правительство РФ и Минздрав России приняли решение внедрить целый комплекс мер по обследованию репродуктивного здоровья в ежегодную диспансеризацию и профилактический осмотр… [Диспансеризация будет] включать в себя по сути очень многое из того, что мы инициировали на Ямале год назад», — рассказал Токарев «Север-Пресс».

Сведения, собранные за год действия ямальского пилотного проекта по репродуктивному здоровью, показали, что такие меры помогут выявлять различные патологии на ранних стадиях. Они были учтены при внедрении комплекса обследований этой направленности в диспансеризацию РФ.

В Салехардской окружной больнице впервые начал работу кабинет мужского здоровья. Возможностью бесплатного обследования уже воспользовались более полусотни человек. Для мужчин разных возрастов предусмотрен свой объем исследований.