Опыт ЯНАО включат в репродуктивную диспансеризацию России

Практику кабинетов мужского здоровья ЯНАО включат в репродуктивную диспансеризацию России. Об этом сообщил главный профилактолог УрФО Сергей Токарев.
«У нас с этого года правительство РФ и Минздрав России приняли решение внедрить целый комплекс мер по обследованию репродуктивного здоровья в ежегодную диспансеризацию и профилактический осмотр… [Диспансеризация будет] включать в себя по сути очень многое из того, что мы инициировали на Ямале год назад», — рассказал Токарев «Север-Пресс».
Сведения, собранные за год действия ямальского пилотного проекта по репродуктивному здоровью, показали, что такие меры помогут выявлять различные патологии на ранних стадиях. Они были учтены при внедрении комплекса обследований этой направленности в диспансеризацию РФ.
В Салехардской окружной больнице впервые начал работу кабинет мужского здоровья. Возможностью бесплатного обследования уже воспользовались более полусотни человек. Для мужчин разных возрастов предусмотрен свой объем исследований.
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