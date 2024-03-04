04 марта 2024

Опыт ЯНАО включат в репродуктивную диспансеризацию России

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, поликлиника, больница, медики
Опыт ямальского проекта по репродуктивному здоровью внедрили в диспансеризацию РФ Фото:

Практику кабинетов мужского здоровья ЯНАО включат в репродуктивную диспансеризацию России. Об этом сообщил главный профилактолог УрФО Сергей Токарев.

«У нас с этого года правительство РФ и Минздрав России приняли решение внедрить целый комплекс мер по обследованию репродуктивного здоровья в ежегодную диспансеризацию и профилактический осмотр… [Диспансеризация будет] включать в себя по сути очень многое из того, что мы инициировали на Ямале год назад», — рассказал Токарев «Север-Пресс».

Сведения, собранные за год действия ямальского пилотного проекта по репродуктивному здоровью, показали, что такие меры помогут выявлять различные патологии на ранних стадиях. Они были учтены при внедрении комплекса обследований этой направленности в диспансеризацию РФ.

В Салехардской окружной больнице впервые начал работу кабинет мужского здоровья. Возможностью бесплатного обследования уже воспользовались более полусотни человек. Для мужчин разных возрастов предусмотрен свой объем исследований.

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Практику кабинетов мужского здоровья ЯНАО включат в репродуктивную диспансеризацию России. Об этом сообщил главный профилактолог УрФО Сергей Токарев. «У нас с этого года правительство РФ и Минздрав России приняли решение внедрить целый комплекс мер по обследованию репродуктивного здоровья в ежегодную диспансеризацию и профилактический осмотр… [Диспансеризация будет] включать в себя по сути очень многое из того, что мы инициировали на Ямале год назад», — рассказал Токарев «Север-Пресс». Сведения, собранные за год действия ямальского пилотного проекта по репродуктивному здоровью, показали, что такие меры помогут выявлять различные патологии на ранних стадиях. Они были учтены при внедрении комплекса обследований этой направленности в диспансеризацию РФ. В Салехардской окружной больнице впервые начал работу кабинет мужского здоровья. Возможностью бесплатного обследования уже воспользовались более полусотни человек. Для мужчин разных возрастов предусмотрен свой объем исследований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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