На челябинских заводах стало больше тяжелых травм

24 апреля 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

Самим травматичными в регионе стали производство стройматериалов, металлургия и строительство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На производствах в Челябинской области в 2023 году стало больше тяжелых травм. Как сообщили специалисты Федерации профсоюзов региона, рост составил 17,4%. «Есть рост тяжелых случаев — с 19-ти в 2022 году до 23-х в 2023 году (увеличение 17,4% — ред.). При этом общий травматизм снижается. В 2023 году на предприятиях горно-металлургического комплекса области произошло 40 несчастных случаев. Для сравнения: в 2022 году несчастных случаев было 43, в 2021 году — 46», — отметили профсоюзы в газете «Труд и время на Южном Урале». Статистика собрана на заводах, где действуют ячейки Горно-металлургического профсоюза России. Чаще всего жертвами несчастных случаев становились работники в возрасте от 35 до 55 лет (15 случаев) со стажем 5-10 лет. Основными факторами травматизма в течение года являлись удары при столкновении работников с движущимися предметами, деталями и машинами (19%), падение с высоты (16%). До несчастных случаев чаще всего доводили отсутствие контроля со стороны руководства и недостаток трудовой дисциплины (21%), плохая организация производства работ (18%). В профсоюзной федерации подвели общие итоги травматизма. В целом по региону на предприятиях произошло 248 несчастных случаев. Это на 3% меньше, чем в 2022 году. Погибло 44 работника, включая двух женщин. Лидирующей отраслью по количеству травм стало строительство и производство стройматериалов (34 случая), на втором месте металлургия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На производствах в Челябинской области в 2023 году стало больше тяжелых травм. Как сообщили специалисты Федерации профсоюзов региона, рост составил 17,4%. «Есть рост тяжелых случаев — с 19-ти в 2022 году до 23-х в 2023 году (увеличение 17,4% — ред.). При этом общий травматизм снижается. В 2023 году на предприятиях горно-металлургического комплекса области произошло 40 несчастных случаев. Для сравнения: в 2022 году несчастных случаев было 43, в 2021 году — 46», — отметили профсоюзы в газете «Труд и время на Южном Урале». Статистика собрана на заводах, где действуют ячейки Горно-металлургического профсоюза России. Чаще всего жертвами несчастных случаев становились работники в возрасте от 35 до 55 лет (15 случаев) со стажем 5-10 лет. Основными факторами травматизма в течение года являлись удары при столкновении работников с движущимися предметами, деталями и машинами (19%), падение с высоты (16%). До несчастных случаев чаще всего доводили отсутствие контроля со стороны руководства и недостаток трудовой дисциплины (21%), плохая организация производства работ (18%). В профсоюзной федерации подвели общие итоги травматизма. В целом по региону на предприятиях произошло 248 несчастных случаев. Это на 3% меньше, чем в 2022 году. Погибло 44 работника, включая двух женщин. Лидирующей отраслью по количеству травм стало строительство и производство стройматериалов (34 случая), на втором месте металлургия.