На челябинских заводах стало больше тяжелых травм

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Самим травматичными в регионе стали производство стройматериалов, металлургия и строительство Фото:

На производствах в Челябинской области в 2023 году стало больше тяжелых травм. Как сообщили специалисты Федерации профсоюзов региона, рост составил 17,4%.

«Есть рост тяжелых случаев — с 19-ти в 2022 году до 23-х в 2023 году (увеличение 17,4% — ред.). При этом общий травматизм снижается. В 2023 году на предприятиях горно-металлургического комплекса области произошло 40 несчастных случаев. Для сравнения: в 2022 году несчастных случаев было 43, в 2021 году — 46», — отметили профсоюзы в газете «Труд и время на Южном Урале».

Статистика собрана на заводах, где действуют ячейки Горно-металлургического профсоюза России. Чаще всего жертвами несчастных случаев становились работники в возрасте от 35 до 55 лет (15 случаев) со стажем 5-10 лет. Основными факторами травматизма в течение года являлись удары при столкновении работников с движущимися предметами, деталями и машинами (19%), падение с высоты (16%). До несчастных случаев чаще всего доводили отсутствие контроля со стороны руководства и недостаток трудовой дисциплины (21%), плохая организация производства работ (18%).

В профсоюзной федерации подвели общие итоги травматизма. В целом по региону на предприятиях произошло 248 несчастных случаев. Это на 3% меньше, чем в 2022 году. Погибло 44 работника, включая двух женщин. Лидирующей отраслью по количеству травм стало строительство и производство стройматериалов (34 случая), на втором месте металлургия.

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На производствах в Челябинской области в 2023 году стало больше тяжелых травм. Как сообщили специалисты Федерации профсоюзов региона, рост составил 17,4%. «Есть рост тяжелых случаев — с 19-ти в 2022 году до 23-х в 2023 году (увеличение 17,4% — ред.). При этом общий травматизм снижается. В 2023 году на предприятиях горно-металлургического комплекса области произошло 40 несчастных случаев. Для сравнения: в 2022 году несчастных случаев было 43, в 2021 году — 46», — отметили профсоюзы в газете «Труд и время на Южном Урале». Статистика собрана на заводах, где действуют ячейки Горно-металлургического профсоюза России. Чаще всего жертвами несчастных случаев становились работники в возрасте от 35 до 55 лет (15 случаев) со стажем 5-10 лет. Основными факторами травматизма в течение года являлись удары при столкновении работников с движущимися предметами, деталями и машинами (19%), падение с высоты (16%). До несчастных случаев чаще всего доводили отсутствие контроля со стороны руководства и недостаток трудовой дисциплины (21%), плохая организация производства работ (18%). В профсоюзной федерации подвели общие итоги травматизма. В целом по региону на предприятиях произошло 248 несчастных случаев. Это на 3% меньше, чем в 2022 году. Погибло 44 работника, включая двух женщин. Лидирующей отраслью по количеству травм стало строительство и производство стройматериалов (34 случая), на втором месте металлургия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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