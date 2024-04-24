В Тюменской области открыли охоту на барсуков, которые грызут дамбы

В Тюменской области ловили барсуков, чтобы они не повредили дамбы

24 апреля 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Жители Абатского района считают, что в половодье 2017 года виноваты барсуки Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Во время половодья 2017 года в Абатском районе (Тюменская область) отлавливали барсуков, которые грызли дамбы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из местных жительниц. По ее словам, теперь многие опасаются, что животные вернутся вновь, и на этом фоне ситуация с распространением паводка может усугубиться. «Барсуки лазят. Они же такие дыры делают. Их в 2017 году отлавливали. Там даже дачи перегородили. Они там такие норы делали: целые тоннели», — сообщила одна из жительниц Абатского района в беседе с корреспондентом URA.RU. Ранее агентство писало о том, что уровень воды в реке Ишим возле села Абатское поднялся выше 10 метров. И по данным на 24 апреля составляет 1004 см при критической отметке в 960 см. На фоне наводнения в муниципалитете началась частичная эвакуация населенных пунктов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время половодья 2017 года в Абатском районе (Тюменская область) отлавливали барсуков, которые грызли дамбы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из местных жительниц. По ее словам, теперь многие опасаются, что животные вернутся вновь, и на этом фоне ситуация с распространением паводка может усугубиться. «Барсуки лазят. Они же такие дыры делают. Их в 2017 году отлавливали. Там даже дачи перегородили. Они там такие норы делали: целые тоннели», — сообщила одна из жительниц Абатского района в беседе с корреспондентом URA.RU. Ранее агентство писало о том, что уровень воды в реке Ишим возле села Абатское поднялся выше 10 метров. И по данным на 24 апреля составляет 1004 см при критической отметке в 960 см. На фоне наводнения в муниципалитете началась частичная эвакуация населенных пунктов.