В Тюменской области открыли охоту на барсуков, которые грызут дамбы

В Тюменской области ловили барсуков, чтобы они не повредили дамбы
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Репьева. Ишимский район
Жители Абатского района считают, что в половодье 2017 года виноваты барсуки Фото:
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Во время половодья 2017 года в Абатском районе (Тюменская область) отлавливали барсуков, которые грызли дамбы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из местных жительниц. По ее словам, теперь многие опасаются, что животные вернутся вновь, и на этом фоне ситуация с распространением паводка может усугубиться.

«Барсуки лазят. Они же такие дыры делают. Их в 2017 году отлавливали. Там даже дачи перегородили. Они там такие норы делали: целые тоннели», — сообщила одна из жительниц Абатского района в беседе с корреспондентом URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что уровень воды в реке Ишим возле села Абатское поднялся выше 10 метров. И по данным на 24 апреля составляет 1004 см при критической отметке в 960 см. На фоне наводнения в муниципалитете началась частичная эвакуация населенных пунктов.

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Во время половодья 2017 года в Абатском районе (Тюменская область) отлавливали барсуков, которые грызли дамбы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из местных жительниц. По ее словам, теперь многие опасаются, что животные вернутся вновь, и на этом фоне ситуация с распространением паводка может усугубиться. «Барсуки лазят. Они же такие дыры делают. Их в 2017 году отлавливали. Там даже дачи перегородили. Они там такие норы делали: целые тоннели», — сообщила одна из жительниц Абатского района в беседе с корреспондентом URA.RU. Ранее агентство писало о том, что уровень воды в реке Ишим возле села Абатское поднялся выше 10 метров. И по данным на 24 апреля составляет 1004 см при критической отметке в 960 см. На фоне наводнения в муниципалитете началась частичная эвакуация населенных пунктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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