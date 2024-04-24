Уровень воды возле тюменского села Абатское поднялся выше 10 метров

24 апреля 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

В селе Абатское (Тюменская область), куда ушла «голова» паводка в регионе, уровень воды в реке Ишим поднялся на 75 см и составляет 1004 см при критической отметке в 960 см. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Село находится возле участка федеральной трассы Р402 (Тюмень — Омск). До этого вода в реке Ишим поднималась так высоко в Ишимском районе в апреле 2024 года, когда был побит исторический рекорд. «Данные гидропостов на 24 апреля в 16:00. Уровень воды в реке Ишим: гидропост Абатское — 1004 см, прирост 75 см. На гидропосту возле города Ишим уровень воды в реке составляет 1036 см, вода опустилась на 5 см», — указано в сообщении. В Абатском районе проходит участок федеральной трассы Р402 (Тюмень — Омск). Дорожные службы, МЧС и добровольцы нарастили дамбу на 200 см, чтобы защитить участок трассы Р-402. Ранее агентство сообщало, что в Абатском районе эвакуируют жителей сел.