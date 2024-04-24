Командира ВСУ приговорили к 18 годам за приказ бомбить нефтебазу

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Командир ВСУ Евгений Булацик приговорен к 18 годам лишения свободы, заявили в СК РФ (архивное фото) Фото:

Командир седьмой бригады тактической авиации имени Петра Франко ВСУ Евгений Булацик признан виновным в совершении террористического акта и преднамеренного сброса авиабомб на нефтебазу в Брянской области. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

«Булацику заочно назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы», — передает сообщение СК РФ ТАСС. Там добавили, что имеющиеся доказательства свидетельствуют о причастности командира ВСУ к преступлению, предусмотренному статьей УК РФ. 30 апреля 2022 года члены экипажей бомбардировщиков ВСУ, подчиняясь незаконному приказу командира, совершили нарушение государственной границы России и произвели авиаудар по объекту «Русснефть-Брянск».

Это действие привело к серьезному ущербу как для объекта, так и для находившихся там граждан. В результате взрыва было допущено разрушение материальных ценностей и поставлена под угрозу жизнь людей. Общая сумма ущерба, причиненного собственнику станции, оценивается в более чем 11 миллионов рублей, заключили в СК.

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Командир седьмой бригады тактической авиации имени Петра Франко ВСУ Евгений Булацик признан виновным в совершении террористического акта и преднамеренного сброса авиабомб на нефтебазу в Брянской области. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ. «Булацику заочно назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы», — передает сообщение СК РФ ТАСС. Там добавили, что имеющиеся доказательства свидетельствуют о причастности командира ВСУ к преступлению, предусмотренному статьей УК РФ. 30 апреля 2022 года члены экипажей бомбардировщиков ВСУ, подчиняясь незаконному приказу командира, совершили нарушение государственной границы России и произвели авиаудар по объекту «Русснефть-Брянск». Это действие привело к серьезному ущербу как для объекта, так и для находившихся там граждан. В результате взрыва было допущено разрушение материальных ценностей и поставлена под угрозу жизнь людей. Общая сумма ущерба, причиненного собственнику станции, оценивается в более чем 11 миллионов рублей, заключили в СК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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