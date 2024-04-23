Происшествия Криминал Коммерсант: строитель из ЯНАО нажил миллион рублей на «откатах» Коммерсант: следователи вскрыли коммерческий подкуп в Надыме 24 апреля 2024 в 17:36 Размер текста - 17 + В Надыме строитель нажил больше миллиона рублей на «откатах» по фиктивным договорам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Надыме (ЯНАО) руководитель проекта коммерческого предприятия оформлял фиктивные договоры на аренду техники, при этом фактически ее не используя. За это он получал крупные суммы и сумел обогатиться больше чем на один миллион рублей, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «В Надымском районе, руководитель проекта, в чьи полномочия входило определение перечня строительной техники, машин и механизмов, требуемых для осуществления строительного производства на объекте, предложил индивидуальному предпринимателю за незаконное вознаграждение обеспечить подписание договора аренды строительной техники между коммерческой организацией и ИП. С октября 2022 года по март 2023 года ежемесячно руководителю проекта передавались оговоренные суммы, в общей сумме составившие 1 млн 147 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. При этом, техника фактически не использовалась, а индивидуальный предприниматель получал арендную плату от предприятия. Деньги ИП передавал через посредника, которым служил представитель подрядной организации, ответственный за производство работ. Преступление выявлено сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России «Надымский», следователи СУ СКР возбудили уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Благодаря грамотной работе следователей, фигуранты дела признали свою вину. В настоящее время проводится укрепление доказательной базы, после чего дело будет передано в суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Надыме (ЯНАО) руководитель проекта коммерческого предприятия оформлял фиктивные договоры на аренду техники, при этом фактически ее не используя. За это он получал крупные суммы и сумел обогатиться больше чем на один миллион рублей, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «В Надымском районе, руководитель проекта, в чьи полномочия входило определение перечня строительной техники, машин и механизмов, требуемых для осуществления строительного производства на объекте, предложил индивидуальному предпринимателю за незаконное вознаграждение обеспечить подписание договора аренды строительной техники между коммерческой организацией и ИП. С октября 2022 года по март 2023 года ежемесячно руководителю проекта передавались оговоренные суммы, в общей сумме составившие 1 млн 147 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. При этом, техника фактически не использовалась, а индивидуальный предприниматель получал арендную плату от предприятия. Деньги ИП передавал через посредника, которым служил представитель подрядной организации, ответственный за производство работ. Преступление выявлено сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России «Надымский», следователи СУ СКР возбудили уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Благодаря грамотной работе следователей, фигуранты дела признали свою вину. В настоящее время проводится укрепление доказательной базы, после чего дело будет передано в суд. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям