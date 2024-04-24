Губернатор Текслер сделал сюрприз жене бойца СВО, родившей тройняшек. Фото

24 апреля 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер поздравил мать тройняшек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сделал сюрприз жене бойца СВО, которая родила тройняшек. В перинатальный центр к роженице Дарье с фронта пришел супруг. «Хочу поделиться удивительной историей, которая очень символична в Год семьи. В нашем перинатальном центре на свет появилась тройня — три замечательных мальчика. Приготовили сюрприз для Дарьи — с фронта вернулся муж, чтобы впервые увидеть троих сыновей, взять их на руки, обнять жену», — пишет Текслер в своем Telegram-канале. Текслер уточнил, что отец тройняшек Александр служит по контракту на СВО. В их семье уже есть старшая дочь, кроме того, Дарья взяла под опеку двух своих сестер. «Счастлив, что нашу идею поддержало Министерство обороны России, командование пошло на встречу. Александр оперативно получил отпуск и воссоединился с семьей», — добавил губернатор. Семье предстоит выписаться из роддома и обустроить быт. Губернатор поздравил челябинцев и отметил, что окажет помощь и поддержку. Так, Александр планирует вернуться домой, ему пообещали решить вопрос с трудоустройством. Глава региона поздравил семью с появлением тройняшек Telegram-канал Алексея Текслера К жене и детям с передовой приехал супруг Telegram-канал Алексея Текслера Семье предстоит выписаться из роддома и обустроить быт Telegram-канал Алексея Текслера Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сделал сюрприз жене бойца СВО, которая родила тройняшек. В перинатальный центр к роженице Дарье с фронта пришел супруг. «Хочу поделиться удивительной историей, которая очень символична в Год семьи. В нашем перинатальном центре на свет появилась тройня — три замечательных мальчика. Приготовили сюрприз для Дарьи — с фронта вернулся муж, чтобы впервые увидеть троих сыновей, взять их на руки, обнять жену», — пишет Текслер в своем Telegram-канале. Текслер уточнил, что отец тройняшек Александр служит по контракту на СВО. В их семье уже есть старшая дочь, кроме того, Дарья взяла под опеку двух своих сестер. «Счастлив, что нашу идею поддержало Министерство обороны России, командование пошло на встречу. Александр оперативно получил отпуск и воссоединился с семьей», — добавил губернатор. Семье предстоит выписаться из роддома и обустроить быт. Губернатор поздравил челябинцев и отметил, что окажет помощь и поддержку. Так, Александр планирует вернуться домой, ему пообещали решить вопрос с трудоустройством.