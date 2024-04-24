Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сделал сюрприз жене бойца СВО, которая родила тройняшек. В перинатальный центр к роженице Дарье с фронта пришел супруг.
«Хочу поделиться удивительной историей, которая очень символична в Год семьи. В нашем перинатальном центре на свет появилась тройня — три замечательных мальчика. Приготовили сюрприз для Дарьи — с фронта вернулся муж, чтобы впервые увидеть троих сыновей, взять их на руки, обнять жену», — пишет Текслер в своем Telegram-канале.
Текслер уточнил, что отец тройняшек Александр служит по контракту на СВО. В их семье уже есть старшая дочь, кроме того, Дарья взяла под опеку двух своих сестер.
«Счастлив, что нашу идею поддержало Министерство обороны России, командование пошло на встречу. Александр оперативно получил отпуск и воссоединился с семьей», — добавил губернатор.
Семье предстоит выписаться из роддома и обустроить быт. Губернатор поздравил челябинцев и отметил, что окажет помощь и поддержку. Так, Александр планирует вернуться домой, ему пообещали решить вопрос с трудоустройством.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!