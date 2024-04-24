Губернатор Текслер сделал сюрприз жене бойца СВО, родившей тройняшек. Фото

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Открытие выставки Музеев Московского Кремля. Челябинск, текслер алексей, топ
Алексей Текслер поздравил мать тройняшек Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сделал сюрприз жене бойца СВО, которая родила тройняшек. В перинатальный центр к роженице Дарье с фронта пришел супруг.

«Хочу поделиться удивительной историей, которая очень символична в Год семьи. В нашем перинатальном центре на свет появилась тройня — три замечательных мальчика. Приготовили сюрприз для Дарьи — с фронта вернулся муж, чтобы впервые увидеть троих сыновей, взять их на руки, обнять жену», — пишет Текслер в своем Telegram-канале.

Текслер уточнил, что отец тройняшек Александр служит по контракту на СВО. В их семье уже есть старшая дочь, кроме того, Дарья взяла под опеку двух своих сестер.

«Счастлив, что нашу идею поддержало Министерство обороны России, командование пошло на встречу. Александр оперативно получил отпуск и воссоединился с семьей», — добавил губернатор.

Семье предстоит выписаться из роддома и обустроить быт. Губернатор поздравил челябинцев и отметил, что окажет помощь и поддержку. Так, Александр планирует вернуться домой, ему пообещали решить вопрос с трудоустройством.

Глава региона поздравил семью с появлением тройняшек
Глава региона поздравил семью с появлением тройняшек
К жене и детям с передовой приехал супруг
К жене и детям с передовой приехал супруг
Семье предстоит выписаться из роддома и обустроить быт
Семье предстоит выписаться из роддома и обустроить быт

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сделал сюрприз жене бойца СВО, которая родила тройняшек. В перинатальный центр к роженице Дарье с фронта пришел супруг. «Хочу поделиться удивительной историей, которая очень символична в Год семьи. В нашем перинатальном центре на свет появилась тройня — три замечательных мальчика. Приготовили сюрприз для Дарьи — с фронта вернулся муж, чтобы впервые увидеть троих сыновей, взять их на руки, обнять жену», — пишет Текслер в своем Telegram-канале. Текслер уточнил, что отец тройняшек Александр служит по контракту на СВО. В их семье уже есть старшая дочь, кроме того, Дарья взяла под опеку двух своих сестер. «Счастлив, что нашу идею поддержало Министерство обороны России, командование пошло на встречу. Александр оперативно получил отпуск и воссоединился с семьей», — добавил губернатор. Семье предстоит выписаться из роддома и обустроить быт. Губернатор поздравил челябинцев и отметил, что окажет помощь и поддержку. Так, Александр планирует вернуться домой, ему пообещали решить вопрос с трудоустройством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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