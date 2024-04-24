Пермский край накроет сильный снегопад

Непогода случится в ночь на 25 апреля
В ночь на 25 апреля на территории Пермского края ожидается сильный снегопад и гололед. Прогноз пермского ЦГМС рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
«По данным пермского ЦГМС ночью 25 апреля ночью местами по краю прогнозируются сильный снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега и гололедица. Будьте внимательными и осторожными», — рассказали в ведомстве.
В МЧС рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге. Во время сильных порывов ветра не следует находиться вблизи деревьев и линий электропередач.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!