Пермский край накроет сильный снегопад

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Первый снег. Екатеринбург, зонт, непогода, зонтик, снегопад
Непогода случится в ночь на 25 апреля Фото:

В ночь на 25 апреля на территории Пермского края ожидается сильный снегопад и гололед. Прогноз пермского ЦГМС рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«По данным пермского ЦГМС ночью 25 апреля ночью местами по краю прогнозируются сильный снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега и гололедица. Будьте внимательными и осторожными», — рассказали в ведомстве.

В МЧС рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге. Во время сильных порывов ветра не следует находиться вблизи деревьев и линий электропередач.

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В ночь на 25 апреля на территории Пермского края ожидается сильный снегопад и гололед. Прогноз пермского ЦГМС рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. «По данным пермского ЦГМС ночью 25 апреля ночью местами по краю прогнозируются сильный снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега и гололедица. Будьте внимательными и осторожными», — рассказали в ведомстве. В МЧС рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге. Во время сильных порывов ветра не следует находиться вблизи деревьев и линий электропередач.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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