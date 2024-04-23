Жильцы многоэтажки в ХМАО жалуются на опасную соседку

24 апреля 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Вартовчанка предлагает детям интим и спит в подъезде Фото: Илья Московец © URA.RU Жильцы многоквартирного дома на улице Льва Толстого в Нижневартовске жалуются на неадекватную девушку, которая на протяжении трех лет терроризирует соседей. В беседе с корреспондентом URA.RU местная жительница рассказала, что проблемная вартовчанка предлагает детям интим и спит в подъезде. «Жильцов нашего дома уже три года беспокоит одна соседка. Молодая девушка с какими-то отклонениями, ведет себя неадекватно: то показывает детям интимные места, то в открытую предлагает им секс. Она неоднократно топила соседей и даже устраивала пожар. Однако сделать с этим никто ничего не может», — поделилась жительница дома. По ее словам, сейчас девушку часто видят скитающейся по микрорайону. Иногда она ночует в подъезде. Соседи утверждают, что ключи от квартиры у проблемной вартовчанки забрала ее тетя, дабы прекратить поток жалоб со стороны жильцов дома. Жители многоэтажки, в свою очередь, обращались в правоохранительные органы и опеку, однако проблемы это не решило. Они переживают за свое здоровье и здоровье своих детей. Для выяснения обстоятельств журналист агентства направил запрос в пресс-службу УМВД Нижневартовска. На момент публикации новости ответ в адрес редакции не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жильцы многоквартирного дома на улице Льва Толстого в Нижневартовске жалуются на неадекватную девушку, которая на протяжении трех лет терроризирует соседей. В беседе с корреспондентом URA.RU местная жительница рассказала, что проблемная вартовчанка предлагает детям интим и спит в подъезде. «Жильцов нашего дома уже три года беспокоит одна соседка. Молодая девушка с какими-то отклонениями, ведет себя неадекватно: то показывает детям интимные места, то в открытую предлагает им секс. Она неоднократно топила соседей и даже устраивала пожар. Однако сделать с этим никто ничего не может», — поделилась жительница дома. По ее словам, сейчас девушку часто видят скитающейся по микрорайону. Иногда она ночует в подъезде. Соседи утверждают, что ключи от квартиры у проблемной вартовчанки забрала ее тетя, дабы прекратить поток жалоб со стороны жильцов дома. Жители многоэтажки, в свою очередь, обращались в правоохранительные органы и опеку, однако проблемы это не решило. Они переживают за свое здоровье и здоровье своих детей. Для выяснения обстоятельств журналист агентства направил запрос в пресс-службу УМВД Нижневартовска. На момент публикации новости ответ в адрес редакции не поступил.