23 апреля 2024

Жильцы многоэтажки в ХМАО жалуются на опасную соседку

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом № 2 на улице Краснофлотцев. Екатеринбург, подъезд, лестница
Вартовчанка предлагает детям интим и спит в подъезде Фото:

Жильцы многоквартирного дома на улице Льва Толстого в Нижневартовске жалуются на неадекватную девушку, которая на протяжении трех лет терроризирует соседей. В беседе с корреспондентом URA.RU местная жительница рассказала, что проблемная вартовчанка предлагает детям интим и спит в подъезде.

«Жильцов нашего дома уже три года беспокоит одна соседка. Молодая девушка с какими-то отклонениями, ведет себя неадекватно: то показывает детям интимные места, то в открытую предлагает им секс. Она неоднократно топила соседей и даже устраивала пожар. Однако сделать с этим никто ничего не может», — поделилась жительница дома. По ее словам, сейчас девушку часто видят скитающейся по микрорайону. Иногда она ночует в подъезде.

Соседи утверждают, что ключи от квартиры у проблемной вартовчанки забрала ее тетя, дабы прекратить поток жалоб со стороны жильцов дома. Жители многоэтажки, в свою очередь, обращались в правоохранительные органы и опеку, однако проблемы это не решило. Они переживают за свое здоровье и здоровье своих детей.

Для выяснения обстоятельств журналист агентства направил запрос в пресс-службу УМВД Нижневартовска. На момент публикации новости ответ в адрес редакции не поступил.

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Жильцы многоквартирного дома на улице Льва Толстого в Нижневартовске жалуются на неадекватную девушку, которая на протяжении трех лет терроризирует соседей. В беседе с корреспондентом URA.RU местная жительница рассказала, что проблемная вартовчанка предлагает детям интим и спит в подъезде. «Жильцов нашего дома уже три года беспокоит одна соседка. Молодая девушка с какими-то отклонениями, ведет себя неадекватно: то показывает детям интимные места, то в открытую предлагает им секс. Она неоднократно топила соседей и даже устраивала пожар. Однако сделать с этим никто ничего не может», — поделилась жительница дома. По ее словам, сейчас девушку часто видят скитающейся по микрорайону. Иногда она ночует в подъезде. Соседи утверждают, что ключи от квартиры у проблемной вартовчанки забрала ее тетя, дабы прекратить поток жалоб со стороны жильцов дома. Жители многоэтажки, в свою очередь, обращались в правоохранительные органы и опеку, однако проблемы это не решило. Они переживают за свое здоровье и здоровье своих детей. Для выяснения обстоятельств журналист агентства направил запрос в пресс-службу УМВД Нижневартовска. На момент публикации новости ответ в адрес редакции не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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