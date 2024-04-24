Путин поручил дать пострадавшим от паводков дополнительный отпуск

24 апреля 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

Путин поручил дать дополнительный отпуск тем, кто пострадал от паводков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос, связанный с предоставлением дополнительного отпуска для тех, кто одновременно работает и занимается восстановлением домохозяйства в регионах подтопления. Об этом стало известно из совещания главы государства по ликвидации последствий паводков. «Это тонкий вопрос, он связан с работодателями. Человек вынужден заниматься восстановлением домохозяйства и вынужден ходить на работу», — подчеркнул президент, добавив, что нужно проработать с работодателями вопрос о дополнительных отпусках. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос, связанный с предоставлением дополнительного отпуска для тех, кто одновременно работает и занимается восстановлением домохозяйства в регионах подтопления. Об этом стало известно из совещания главы государства по ликвидации последствий паводков. «Это тонкий вопрос, он связан с работодателями. Человек вынужден заниматься восстановлением домохозяйства и вынужден ходить на работу», — подчеркнул президент, добавив, что нужно проработать с работодателями вопрос о дополнительных отпусках. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».