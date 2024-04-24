Путин поручил дать пострадавшим от паводков дополнительный отпуск

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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, путин владимир
Путин поручил дать дополнительный отпуск тем, кто пострадал от паводков Фото:

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос, связанный с предоставлением дополнительного отпуска для тех, кто одновременно работает и занимается восстановлением домохозяйства в регионах подтопления. Об этом стало известно из совещания главы государства по ликвидации последствий паводков.

«Это тонкий вопрос, он связан с работодателями. Человек вынужден заниматься восстановлением домохозяйства и вынужден ходить на работу», — подчеркнул президент, добавив, что нужно проработать с работодателями вопрос о дополнительных отпусках. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос, связанный с предоставлением дополнительного отпуска для тех, кто одновременно работает и занимается восстановлением домохозяйства в регионах подтопления. Об этом стало известно из совещания главы государства по ликвидации последствий паводков. «Это тонкий вопрос, он связан с работодателями. Человек вынужден заниматься восстановлением домохозяйства и вынужден ходить на работу», — подчеркнул президент, добавив, что нужно проработать с работодателями вопрос о дополнительных отпусках. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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