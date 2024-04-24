Бывший директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев стал заместителем директора координационно-аналитического центра по обеспечению химической и биологической безопасности в Московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова. Об этом URA.RU сообщил источник из медицинской сферы. Также информация размещена на сайте Сеченовского университета.
«Сигидаев Алексей Сергеевич — заместитель директора координационно-аналитического центра по обеспечению химической и биологической безопасности», — указано на сайте университета. Центр работает в составе института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И. Марциновского. Институт входит в структуру университета им. Сеченова.
Сигидаев также продолжает числиться доцентом кафедры клинической медицины Тюменского государственного медицинского университета, которая работает в Кургане. Об этом указано на сайте ТГМУ. URA.RU направило Сигидаеву запрос в мессенджере с просьбой прокомментировать информацию. Он ответил, что на сайте указана верная информация.
Военврач из Санкт-Петербурга Алексей Сигидаев руководил департаментом здравоохранения Курганской области с ноября 2021 года по 6 февраля 2024 года. После окончания срока трудового договора Сигидаев покинул Курган. В настоящее время ведомством временно руководит Елена Островских. На должность директора департамента был объявлен конкурс.
Бывший директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев работает в Москве
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Бывший директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев стал заместителем директора координационно-аналитического центра по обеспечению химической и биологической безопасности в Московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова. Об этом URA.RU сообщил источник из медицинской сферы. Также информация размещена на сайте Сеченовского университета. «Сигидаев Алексей Сергеевич — заместитель директора координационно-аналитического центра по обеспечению химической и биологической безопасности», — указано на сайте университета. Центр работает в составе института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И. Марциновского. Институт входит в структуру университета им. Сеченова. Сигидаев также продолжает числиться доцентом кафедры клинической медицины Тюменского государственного медицинского университета, которая работает в Кургане. Об этом указано на сайте ТГМУ. URA.RU направило Сигидаеву запрос в мессенджере с просьбой прокомментировать информацию. Он ответил, что на сайте указана верная информация. Военврач из Санкт-Петербурга Алексей Сигидаев руководил департаментом здравоохранения Курганской области с ноября 2021 года по 6 февраля 2024 года. После окончания срока трудового договора Сигидаев покинул Курган. В настоящее время ведомством временно руководит Елена Островских. На должность директора департамента был объявлен конкурс.