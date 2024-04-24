Тюменская чиновница понесла репутационные потери после выходки сына
Сын замглавы Тобольска (Тюменская область) Ольги Новиковой подставил маму. Он справил нужду прямо в подъезде. Видео, которое записали его товарищи, попало в соседские чаты.
«Жители дома стали требовать отчисления Новикова из вуза (обучается на втором курсе в Государственном аграрном университете северного зауралья). Никаких мер руководство вуза не предприняло, но мама явно понесла репутационные потери», — сообщают собеседники агентства. На видеозаписи, имеющейся в распоряжении агентства, видно, что молодой человек не трезв.
Агентство направило запрос в ГАУСЗ. Ответ на него ожидается.
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