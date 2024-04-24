Сын замглавы Тобольска подставил маму, справив нужду в подъезде. Фото

24 апреля 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Тюменская чиновница понесла репутационные потери после выходки сына Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сын замглавы Тобольска (Тюменская область) Ольги Новиковой подставил маму. Он справил нужду прямо в подъезде. Видео, которое записали его товарищи, попало в соседские чаты. «Жители дома стали требовать отчисления Новикова из вуза (обучается на втором курсе в Государственном аграрном университете северного зауралья). Никаких мер руководство вуза не предприняло, но мама явно понесла репутационные потери», — сообщают собеседники агентства. На видеозаписи, имеющейся в распоряжении агентства, видно, что молодой человек не трезв. Агентство направило запрос в ГАУСЗ. Ответ на него ожидается. Фото: источник URA.RU Фото: источник URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сын замглавы Тобольска (Тюменская область) Ольги Новиковой подставил маму. Он справил нужду прямо в подъезде. Видео, которое записали его товарищи, попало в соседские чаты. «Жители дома стали требовать отчисления Новикова из вуза (обучается на втором курсе в Государственном аграрном университете северного зауралья). Никаких мер руководство вуза не предприняло, но мама явно понесла репутационные потери», — сообщают собеседники агентства. На видеозаписи, имеющейся в распоряжении агентства, видно, что молодой человек не трезв. Агентство направило запрос в ГАУСЗ. Ответ на него ожидается.