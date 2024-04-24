Сын замглавы Тобольска подставил маму, справив нужду в подъезде. Фото

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Комитет по социальной политике. Курган, чиновница, очки, женские руки
Тюменская чиновница понесла репутационные потери после выходки сына Фото:

Сын замглавы Тобольска (Тюменская область) Ольги Новиковой подставил маму. Он справил нужду прямо в подъезде. Видео, которое записали его товарищи, попало в соседские чаты.

«Жители дома стали требовать отчисления Новикова из вуза (обучается на втором курсе в Государственном аграрном университете северного зауралья). Никаких мер руководство вуза не предприняло, но мама явно понесла репутационные потери», — сообщают собеседники агентства. На видеозаписи, имеющейся в распоряжении агентства, видно, что молодой человек не трезв.

Агентство направило запрос в ГАУСЗ. Ответ на него ожидается.

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Сын замглавы Тобольска (Тюменская область) Ольги Новиковой подставил маму. Он справил нужду прямо в подъезде. Видео, которое записали его товарищи, попало в соседские чаты. «Жители дома стали требовать отчисления Новикова из вуза (обучается на втором курсе в Государственном аграрном университете северного зауралья). Никаких мер руководство вуза не предприняло, но мама явно понесла репутационные потери», — сообщают собеседники агентства. На видеозаписи, имеющейся в распоряжении агентства, видно, что молодой человек не трезв. Агентство направило запрос в ГАУСЗ. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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