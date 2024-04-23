23 апреля 2024

В ХМАО кондуктор отказалась продавать билеты пассажирам в автобусе-гармошке

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Кондуктор отказывалась подходить к пассажирам для продажи билетов Фото:

В Сургуте кондуктор автобуса-гармошки вынудила пассажиров самостоятельно подходить к ней для покупки билетов из-за того, что «автобус длинный». Местные жители пожаловались на сотрудницу в соцсети «Вконтакте»

«Кондуктор решила не обилечивать пассажиров во время движения автобуса. Она кричала, как на базаре: „автобус длинный же!“. Пассажиры подходили к водителю, где она стояла, как танк, и покупали у нее билеты», — пожаловались сургутяне в сообществе «Местоположение ДПС Сургут» в соцсети Вконтакте.

В комментариях на возмущения горожан ответила мэрия со своей страницы «Администрация Сургута». «Что касается поведения кондуктора, мы направили Вашу жалобу в адрес „СПОПАТ“ для проведения разъяснительной работы среди кондукторов», — сообщили в мэрии.

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В Сургуте кондуктор автобуса-гармошки вынудила пассажиров самостоятельно подходить к ней для покупки билетов из-за того, что «автобус длинный». Местные жители пожаловались на сотрудницу в соцсети «Вконтакте» «Кондуктор решила не обилечивать пассажиров во время движения автобуса. Она кричала, как на базаре: „автобус длинный же!“. Пассажиры подходили к водителю, где она стояла, как танк, и покупали у нее билеты», — пожаловались сургутяне в сообществе «Местоположение ДПС Сургут» в соцсети Вконтакте. В комментариях на возмущения горожан ответила мэрия со своей страницы «Администрация Сургута». «Что касается поведения кондуктора, мы направили Вашу жалобу в адрес „СПОПАТ“ для проведения разъяснительной работы среди кондукторов», — сообщили в мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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