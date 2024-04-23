В ХМАО кондуктор отказалась продавать билеты пассажирам в автобусе-гармошке

24 апреля 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Кондуктор отказывалась подходить к пассажирам для продажи билетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте кондуктор автобуса-гармошки вынудила пассажиров самостоятельно подходить к ней для покупки билетов из-за того, что «автобус длинный». Местные жители пожаловались на сотрудницу в соцсети «Вконтакте» «Кондуктор решила не обилечивать пассажиров во время движения автобуса. Она кричала, как на базаре: „автобус длинный же!“. Пассажиры подходили к водителю, где она стояла, как танк, и покупали у нее билеты», — пожаловались сургутяне в сообществе «Местоположение ДПС Сургут» в соцсети Вконтакте. В комментариях на возмущения горожан ответила мэрия со своей страницы «Администрация Сургута». «Что касается поведения кондуктора, мы направили Вашу жалобу в адрес „СПОПАТ“ для проведения разъяснительной работы среди кондукторов», — сообщили в мэрии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте кондуктор автобуса-гармошки вынудила пассажиров самостоятельно подходить к ней для покупки билетов из-за того, что «автобус длинный». Местные жители пожаловались на сотрудницу в соцсети «Вконтакте» «Кондуктор решила не обилечивать пассажиров во время движения автобуса. Она кричала, как на базаре: „автобус длинный же!“. Пассажиры подходили к водителю, где она стояла, как танк, и покупали у нее билеты», — пожаловались сургутяне в сообществе «Местоположение ДПС Сургут» в соцсети Вконтакте. В комментариях на возмущения горожан ответила мэрия со своей страницы «Администрация Сургута». «Что касается поведения кондуктора, мы направили Вашу жалобу в адрес „СПОПАТ“ для проведения разъяснительной работы среди кондукторов», — сообщили в мэрии.