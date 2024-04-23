23 апреля 2024

Военнослужащий из Салехарда прославил свой полк на СВО

Салехардского бойца Юрия Новопольцева внесли в Книгу славы полка за героизм
© Служба новостей «URA.RU»
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Салехардца отметили за героический поступок на СВО (архивное фото)
Салехардца отметили за героический поступок на СВО (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жителя Салехарда Юрия Новопольцева внесли в Книгу славы полка, где он служит за проявленный героизм на специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы.

"Наш земляк, участник СВО Юрий Новопольцев, внесен в Книгу славы полка, в составе которого служит. Личную героическую страницу военнослужащий вписал, выполнив особо важное задание", - рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда.

Группа Новопольцева сумела под обстрелами восстановить связь на стратегическом участке фронта. Это позволило избежать потерь и продолжить бой с противником.

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Жителя Салехарда Юрия Новопольцева внесли в Книгу славы полка, где он служит за проявленный героизм на специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы. "Наш земляк, участник СВО Юрий Новопольцев, внесен в Книгу славы полка, в составе которого служит. Личную героическую страницу военнослужащий вписал, выполнив особо важное задание", - рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Группа Новопольцева сумела под обстрелами восстановить связь на стратегическом участке фронта. Это позволило избежать потерь и продолжить бой с противником.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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