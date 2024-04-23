Военнослужащий из Салехарда прославил свой полк на СВО

Салехардца отметили за героический поступок на СВО (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Жителя Салехарда Юрия Новопольцева внесли в Книгу славы полка, где он служит за проявленный героизм на специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы.
"Наш земляк, участник СВО Юрий Новопольцев, внесен в Книгу славы полка, в составе которого служит. Личную героическую страницу военнослужащий вписал, выполнив особо важное задание", - рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда.
Группа Новопольцева сумела под обстрелами восстановить связь на стратегическом участке фронта. Это позволило избежать потерь и продолжить бой с противником.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!