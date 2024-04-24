После пика паводка дамба в Кургане стала безлюдной. Фото, видео

24 апреля 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

Курганцы перестали ходить на дамбу смотреть на воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане после пика паводка обезлюдела набережная на дамбе. Кадры опустевшей дамбы запечатлел корреспондент URA.RU. «На дамбе в дневное время нет людей», — сообщил корреспондент. После прохождения пика наводнения в Кургане, интерес жителей к реке уменьшился. Попадаются лишь единичные наблюдатели оттока наводнения. Дополнительным фактором стало похолодание в регионе. Также сказываются на посещении дамбы запреты властей, оградивших дамбу заградительными лентами. Возле Тобола гуляет ветер, лежат груды мешков с землей и спит щенок на Кировском мосту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане после пика паводка обезлюдела набережная на дамбе. Кадры опустевшей дамбы запечатлел корреспондент URA.RU. «На дамбе в дневное время нет людей», — сообщил корреспондент. После прохождения пика наводнения в Кургане, интерес жителей к реке уменьшился. Попадаются лишь единичные наблюдатели оттока наводнения. Дополнительным фактором стало похолодание в регионе. Также сказываются на посещении дамбы запреты властей, оградивших дамбу заградительными лентами. Возле Тобола гуляет ветер, лежат груды мешков с землей и спит щенок на Кировском мосту.