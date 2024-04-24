После пика паводка дамба в Кургане стала безлюдной. Фото, видео

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Набережная Тобола, дамба в городе.Курган
Курганцы перестали ходить на дамбу смотреть на воду Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане после пика паводка обезлюдела набережная на дамбе. Кадры опустевшей дамбы запечатлел корреспондент URA.RU.

«На дамбе в дневное время нет людей», — сообщил корреспондент. После прохождения пика наводнения в Кургане, интерес жителей к реке уменьшился. Попадаются лишь единичные наблюдатели оттока наводнения.

Дополнительным фактором стало похолодание в регионе. Также сказываются на посещении дамбы запреты властей, оградивших дамбу заградительными лентами. Возле Тобола гуляет ветер, лежат груды мешков с землей и спит щенок на Кировском мосту.

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В Кургане после пика паводка обезлюдела набережная на дамбе. Кадры опустевшей дамбы запечатлел корреспондент URA.RU. «На дамбе в дневное время нет людей», — сообщил корреспондент. После прохождения пика наводнения в Кургане, интерес жителей к реке уменьшился. Попадаются лишь единичные наблюдатели оттока наводнения. Дополнительным фактором стало похолодание в регионе. Также сказываются на посещении дамбы запреты властей, оградивших дамбу заградительными лентами. Возле Тобола гуляет ветер, лежат груды мешков с землей и спит щенок на Кировском мосту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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