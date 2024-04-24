Курганцы перестали ходить на дамбу смотреть на воду
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Кургане после пика паводка обезлюдела набережная на дамбе. Кадры опустевшей дамбы запечатлел корреспондент URA.RU.
«На дамбе в дневное время нет людей», — сообщил корреспондент. После прохождения пика наводнения в Кургане, интерес жителей к реке уменьшился. Попадаются лишь единичные наблюдатели оттока наводнения.
Дополнительным фактором стало похолодание в регионе. Также сказываются на посещении дамбы запреты властей, оградивших дамбу заградительными лентами. Возле Тобола гуляет ветер, лежат груды мешков с землей и спит щенок на Кировском мосту.
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