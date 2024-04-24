Какое оружие США отправят Украине в новом пакете помощи

Байден подписал закон о военной помощи Украине на 61 миллиард долларов

24 апреля 2024 в 21:09 Размер текста - 17 +

США направили Украине пакет военной помощи на 61 миллиард долларов Фото: Army Sgt. Joshua Oh / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После принятия нового закона о национальной безопасности президентом США Джо Байденом, Министерство обороны объявило об очередной помощи для Украины в области безопасности. Это 56-й транш оборудования, предоставленный Украине с августа 2021 года, включая ПВО, артиллерию, бронетехнику и противотанковое вооружение. URA.RU в своем материале собрало весь список вооружения. Новый пакет военной помощи для Украины включает в себя: ракеты РИМ-7 и АИМ-9М для систем ПВО;

зенитные ракеты «Стингер»;

стрелковое оружие и дополнительные патроны к нему, включая патроны для борьбы с беспилотными авиационными системами (БПЛА);

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS;

155-мм артиллерийские снаряды, включая осколочно-фугасные и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;

105-мм артиллерийские снаряды;

60-мм минометные снаряды;

боевые машины пехоты «Брэдли»;

машины с противоминной защитой от засад (MRAP);

высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства HMMWV;

автомобили логистического обеспечения;

тактические машины для буксировки и перевозки техники;

ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением;

противотанковые комплексы «Джавелин» и АТ-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

оборудование для аэродромного обеспечения;

противоброневые мины;

противопехотные боеприпасы «Клеймор»;

подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;

приборы ночного видения;

запасные части, полевое оборудование, учебное снаряжение, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После принятия нового закона о национальной безопасности президентом США Джо Байденом, Министерство обороны объявило об очередной помощи для Украины в области безопасности. Это 56-й транш оборудования, предоставленный Украине с августа 2021 года, включая ПВО, артиллерию, бронетехнику и противотанковое вооружение. URA.RU в своем материале собрало весь список вооружения. Новый пакет военной помощи для Украины включает в себя: