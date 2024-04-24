Какое оружие США отправят Украине в новом пакете помощи

Байден подписал закон о военной помощи Украине на 61 миллиард долларов
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США направили Украине пакет военной помощи на 61 миллиард долларов Фото:
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После принятия нового закона о национальной безопасности президентом США Джо Байденом, Министерство обороны объявило об очередной помощи для Украины в области безопасности. Это 56-й транш оборудования, предоставленный Украине с августа 2021 года, включая ПВО, артиллерию, бронетехнику и противотанковое вооружение. URA.RU в своем материале собрало весь список вооружения.

Новый пакет военной помощи для Украины включает в себя:

  • ракеты РИМ-7 и АИМ-9М для систем ПВО;
  • зенитные ракеты «Стингер»;
  • стрелковое оружие и дополнительные патроны к нему, включая патроны для борьбы с беспилотными авиационными системами (БПЛА);
  • дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS;
  • 155-мм артиллерийские снаряды, включая осколочно-фугасные и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;
  • 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 60-мм минометные снаряды;
  • боевые машины пехоты «Брэдли»;
  • машины с противоминной защитой от засад (MRAP);
  • высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства HMMWV;
  • автомобили логистического обеспечения;
  • тактические машины для буксировки и перевозки техники;
  • ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением;
  • противотанковые комплексы «Джавелин» и АТ-4;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • оборудование для аэродромного обеспечения;
  • противоброневые мины;
  • противопехотные боеприпасы «Клеймор»;
  • подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;
  • приборы ночного видения;
  • запасные части, полевое оборудование, учебное снаряжение, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

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После принятия нового закона о национальной безопасности президентом США Джо Байденом, Министерство обороны объявило об очередной помощи для Украины в области безопасности. Это 56-й транш оборудования, предоставленный Украине с августа 2021 года, включая ПВО, артиллерию, бронетехнику и противотанковое вооружение. URA.RU в своем материале собрало весь список вооружения. Новый пакет военной помощи для Украины включает в себя:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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