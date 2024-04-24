Какое оружие США отправят Украине в новом пакете помощи

США направили Украине пакет военной помощи на 61 миллиард долларов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
После принятия нового закона о национальной безопасности президентом США Джо Байденом, Министерство обороны объявило об очередной помощи для Украины в области безопасности. Это 56-й транш оборудования, предоставленный Украине с августа 2021 года, включая ПВО, артиллерию, бронетехнику и противотанковое вооружение. URA.RU в своем материале собрало весь список вооружения.
Новый пакет военной помощи для Украины включает в себя:
- ракеты РИМ-7 и АИМ-9М для систем ПВО;
- зенитные ракеты «Стингер»;
- стрелковое оружие и дополнительные патроны к нему, включая патроны для борьбы с беспилотными авиационными системами (БПЛА);
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS;
- 155-мм артиллерийские снаряды, включая осколочно-фугасные и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;
- 105-мм артиллерийские снаряды;
- 60-мм минометные снаряды;
- боевые машины пехоты «Брэдли»;
- машины с противоминной защитой от засад (MRAP);
- высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства HMMWV;
- автомобили логистического обеспечения;
- тактические машины для буксировки и перевозки техники;
- ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением;
- противотанковые комплексы «Джавелин» и АТ-4;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- оборудование для аэродромного обеспечения;
- противоброневые мины;
- противопехотные боеприпасы «Клеймор»;
- подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;
- приборы ночного видения;
- запасные части, полевое оборудование, учебное снаряжение, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.