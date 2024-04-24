В Копейске горит мебельная фабрика. Видео

24 апреля 2024 в 20:58 Размер текста - 17 +

МЧС удалось локализовать пожар Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Копейске Челябинской области вечером 24 апреля загорелась мебельная фабрика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. «Сотрудники МЧС России работают на тушении пожара в ангаре мебельной фабрики в Копейске. Фабрика находится на улице Мира», — говорится в сообщении пресс-службы. Пламенем охвачена площадь в 450 квадратных метров. На этой площади пожар удалось локализовать и не допустить распространения огня на соседние здания. Пострадавших нет. Тушение пожара продолжается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске Челябинской области вечером 24 апреля загорелась мебельная фабрика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. «Сотрудники МЧС России работают на тушении пожара в ангаре мебельной фабрики в Копейске. Фабрика находится на улице Мира», — говорится в сообщении пресс-службы. Пламенем охвачена площадь в 450 квадратных метров. На этой площади пожар удалось локализовать и не допустить распространения огня на соседние здания. Пострадавших нет. Тушение пожара продолжается.