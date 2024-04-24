МЧС удалось локализовать пожар
В Копейске Челябинской области вечером 24 апреля загорелась мебельная фабрика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«Сотрудники МЧС России работают на тушении пожара в ангаре мебельной фабрики в Копейске. Фабрика находится на улице Мира», — говорится в сообщении пресс-службы.
Пламенем охвачена площадь в 450 квадратных метров. На этой площади пожар удалось локализовать и не допустить распространения огня на соседние здания. Пострадавших нет. Тушение пожара продолжается.
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