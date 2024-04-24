В Копейске горит мебельная фабрика. Видео

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Пожар на Уралмаше. Екатеринбург, дым, пожар, пожарная лестница
МЧС удалось локализовать пожар Фото:

В Копейске Челябинской области вечером 24 апреля загорелась мебельная фабрика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Сотрудники МЧС России работают на тушении пожара в ангаре мебельной фабрики в Копейске. Фабрика находится на улице Мира», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пламенем охвачена площадь в 450 квадратных метров. На этой площади пожар удалось локализовать и не допустить распространения огня на соседние здания. Пострадавших нет. Тушение пожара продолжается.

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В Копейске Челябинской области вечером 24 апреля загорелась мебельная фабрика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. «Сотрудники МЧС России работают на тушении пожара в ангаре мебельной фабрики в Копейске. Фабрика находится на улице Мира», — говорится в сообщении пресс-службы. Пламенем охвачена площадь в 450 квадратных метров. На этой площади пожар удалось локализовать и не допустить распространения огня на соседние здания. Пострадавших нет. Тушение пожара продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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