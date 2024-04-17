«Рыбарь»: Украина атаковала Крым американскими ракетами ATACMS

17 апреля 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

В СМИ писали, что Украина получила ракеты ATACMS тайно в октябре Фото: U.S. Army новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ использовали 12 западных ракет ATACMS для атаки по аэродрому в Джанкое в Крыму. Вероятно, они были запущены с Херсонской области. Об этом сообщил telegram-канал «Рыбарь» «Этой ночью ВСУ атаковали аэродром в Джанкое. Для удара были использованы около 12 оперативно-тактических ракет ATACMS, с высокой вероятностью запущенных со стороны Херсонской области», — говорится в публикации . По информации проекта, удар наносился в две волны. В первой были использованы семь ракет, вероятно, с кассетной частью. А во второй — не менее четырех. Некоторые повредили технику, которая стоит на аэродроме, а другие — здание. Официальной информации по ударе нет. Новость по теме Что известно о ракетах ATACMS, которые Украина настойчиво просит у Запада. Инфографика Вероятно, использовалась модификация с дальностью поражения до 165 километров. Проект не исключает, что могли использоваться и MGM-140B. Они уже способны поражать цели на расстоянии в 300 километров. До этого в Черном море летал американский беспилотник. Такая же информация появилась в telegram-канале военкора Бориса Рожина. Официальной информации, что у Украины теперь есть ATACMS не было. Американские СМИ писали, что Киев мог получить их тайно еще в октябре 2023 года. При этом на Западе настаивали, чтобы ВСУ не использовали поставленные боеприпасы для удара по регионам вне зоны спецоперации. Вероятно, удар по Джанкою 17 апреля 2024 года, стал первым, когда ВСУ применили ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта заявил, что против объектов в Крыму они будут запущены. Однако не сказал когда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ использовали 12 западных ракет ATACMS для атаки по аэродрому в Джанкое в Крыму. Вероятно, они были запущены с Херсонской области. Об этом сообщил telegram-канал «Рыбарь» «Этой ночью ВСУ атаковали аэродром в Джанкое. Для удара были использованы около 12 оперативно-тактических ракет ATACMS, с высокой вероятностью запущенных со стороны Херсонской области», — говорится в публикации. По информации проекта, удар наносился в две волны. В первой были использованы семь ракет, вероятно, с кассетной частью. А во второй — не менее четырех. Некоторые повредили технику, которая стоит на аэродроме, а другие — здание. Официальной информации по ударе нет. Вероятно, использовалась модификация с дальностью поражения до 165 километров. Проект не исключает, что могли использоваться и MGM-140B. Они уже способны поражать цели на расстоянии в 300 километров. До этого в Черном море летал американский беспилотник. Такая же информация появилась в telegram-канале военкора Бориса Рожина. Официальной информации, что у Украины теперь есть ATACMS не было. Американские СМИ писали, что Киев мог получить их тайно еще в октябре 2023 года. При этом на Западе настаивали, чтобы ВСУ не использовали поставленные боеприпасы для удара по регионам вне зоны спецоперации. Вероятно, удар по Джанкою 17 апреля 2024 года, стал первым, когда ВСУ применили ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта заявил, что против объектов в Крыму они будут запущены. Однако не сказал когда.