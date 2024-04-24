Магнитогорский «Металлург» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина

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"Металлург" – ЦСКА. Плей-офф (первая игра). Магнитогорск, кхл, кошечкин василий, плей-офф, хк металлург, хоккей
Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:1 Фото:

Магнитогорский «Металлург» победил ярославский «Локомотив» в четвертом матче финальной серии плей?офф Чемпионата КХЛ. Команда тренера Андрея Разина стала трехкратным обладателем Кубка Гагарина — главного трофея КХЛ, одолев «Локомотив» в решающей встрече финала со счетом 2:1.

«В игре №3 впервые в серии случился овертайм. Сам матч, как и прошлые, получился напряженным. Соперник применил 44 силовых приема, но мы забросили на одну шайбу больше, а значит победили», — сообщили в пресс-службе клуба.

У победителей шайбы забросили Денис Зернов и Даниил Вовченко. В составе «Локомотива» отличился Ярослав Лихачев. Ранее магнитогорский клуб «Металлург» выигрывал трофей в сезонах?2013/14 и 2015/16.

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Магнитогорский «Металлург» победил ярославский «Локомотив» в четвертом матче финальной серии плей?офф Чемпионата КХЛ. Команда тренера Андрея Разина стала трехкратным обладателем Кубка Гагарина — главного трофея КХЛ, одолев «Локомотив» в решающей встрече финала со счетом 2:1. «В игре №3 впервые в серии случился овертайм. Сам матч, как и прошлые, получился напряженным. Соперник применил 44 силовых приема, но мы забросили на одну шайбу больше, а значит победили», — сообщили в пресс-службе клуба. У победителей шайбы забросили Денис Зернов и Даниил Вовченко. В составе «Локомотива» отличился Ярослав Лихачев. Ранее магнитогорский клуб «Металлург» выигрывал трофей в сезонах?2013/14 и 2015/16.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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