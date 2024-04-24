Магнитогорский «Металлург» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» победил ярославский «Локомотив» в четвертом матче финальной серии плей?офф Чемпионата КХЛ. Команда тренера Андрея Разина стала трехкратным обладателем Кубка Гагарина — главного трофея КХЛ, одолев «Локомотив» в решающей встрече финала со счетом 2:1.
«В игре №3 впервые в серии случился овертайм. Сам матч, как и прошлые, получился напряженным. Соперник применил 44 силовых приема, но мы забросили на одну шайбу больше, а значит победили», — сообщили в пресс-службе клуба.
У победителей шайбы забросили Денис Зернов и Даниил Вовченко. В составе «Локомотива» отличился Ярослав Лихачев. Ранее магнитогорский клуб «Металлург» выигрывал трофей в сезонах?2013/14 и 2015/16.
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