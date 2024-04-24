Элитный особняк в Екатеринбурге выставили на продажу за миллиард рублей

В особняке есть свой подземный паркинг на 42 автомобиля (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге на продажу выставили особняк «Рязанов» за 1,2 миллиарда рублей. Находится он на улице Горького, на левом берегу Исети. Такое объявление появилось на сайте «Авито».

«Продам отдельно стоящее здание, 4910,6 квадратных метров. Особняк „Рязанов“ находятся в центральной части Екатеринбурга на левом берегу реки Исеть на пересечении двух улиц Горького-Карла Маркса. Три этажа, мансарда, подземный паркинг. 1 200 000 000 рублей», — пишет автор объявления.

Построен дом в 2017 году. Также в здании имеется свой подземный паркинг на 42 автомобиля.