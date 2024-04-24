24 апреля 2024

В Перми в конце апреля выпал снег. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега. Пермь, снегоуборочная техника, зима, снегопад
Снег в Перми выпал после аномальной жары Фото:

В Перми за неделю до мая выпал снег. Видеозаписью поделился читатель URA.RU.

«В Перми выпал снег. Миллиметров пять намело точно», — рассказал читатель. На видео показано, как снегопад скрыл тротуар возле подъезда и накрыл зеленые листья на деревьях.

На прошлой неделе в Пермском крае прогнозировалась аномально жаркая погода. Также пермяки получали предупреждения о грозах и сильном ветре.

Снегом накрыло деревья и землю в Перми
Снегом накрыло деревья и землю в Перми
Фото:

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В Перми за неделю до мая выпал снег. Видеозаписью поделился читатель URA.RU. «В Перми выпал снег. Миллиметров пять намело точно», — рассказал читатель. На видео показано, как снегопад скрыл тротуар возле подъезда и накрыл зеленые листья на деревьях. На прошлой неделе в Пермском крае прогнозировалась аномально жаркая погода. Также пермяки получали предупреждения о грозах и сильном ветре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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