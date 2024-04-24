В Перми в конце апреля выпал снег. Фото, видео

25 апреля 2024 в 01:22 Размер текста - 17 +

Снег в Перми выпал после аномальной жары Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми за неделю до мая выпал снег. Видеозаписью поделился читатель URA.RU. «В Перми выпал снег. Миллиметров пять намело точно», — рассказал читатель. На видео показано, как снегопад скрыл тротуар возле подъезда и накрыл зеленые листья на деревьях. На прошлой неделе в Пермском крае прогнозировалась аномально жаркая погода. Также пермяки получали предупреждения о грозах и сильном ветре. Снегом накрыло деревья и землю в Перми Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми за неделю до мая выпал снег. Видеозаписью поделился читатель URA.RU. «В Перми выпал снег. Миллиметров пять намело точно», — рассказал читатель. На видео показано, как снегопад скрыл тротуар возле подъезда и накрыл зеленые листья на деревьях. На прошлой неделе в Пермском крае прогнозировалась аномально жаркая погода. Также пермяки получали предупреждения о грозах и сильном ветре.