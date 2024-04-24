Снег в Перми выпал после аномальной жары
В Перми за неделю до мая выпал снег. Видеозаписью поделился читатель URA.RU.
«В Перми выпал снег. Миллиметров пять намело точно», — рассказал читатель. На видео показано, как снегопад скрыл тротуар возле подъезда и накрыл зеленые листья на деревьях.
На прошлой неделе в Пермском крае прогнозировалась аномально жаркая погода. Также пермяки получали предупреждения о грозах и сильном ветре.
Снегом накрыло деревья и землю в Перми
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