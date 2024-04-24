Губернатор ЯНАО провел заседание с презентацией нацпроекта для молодежи и детей

25 апреля 2024 в 01:35 Размер текста - 17 +

Артюхов провел заседание Госсовета РФ, где презентовался новый нацпроект «Молодежь и дети» Фото: Роман Наумов © URA.RU На заседании комиссии Госсовета РФ в Москве прошла презентация нового Национального проекта «Молодежь и дети». Заседание в Доме молодежи на выставке «Россия» провел губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Это десятки миллионов наших соотечественников, которые должны найти для себя что-то полезное: больше возможностей для профессиональной самореализации, необходимое патриотическое воспитание, новую инфраструктуру в регионах — и в городах, и в небольших поселках и многое другое. И это все должно быть обеспечено финансовыми ресурсами, грамотным планированием», — рассказал Артюхов о нацпроекте. Об этом написали на сайте правительства Ямала. Также глава региона сообщил, что «Молодежь и дети» должен заработать уже с этого года. Его целевая аудитория — россияне от 3 до 35 лет. Соавторами проекта выступили четыре тысячи человек. В ЯНАО с 1 мая сократятся расходы на квартирную плату и содержание жилья для многодетных семей. Также будет введена возможность получать дотации на покупку одежды и спортивной формы для учеников в размере 15 тысяч рублей в год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На заседании комиссии Госсовета РФ в Москве прошла презентация нового Национального проекта «Молодежь и дети». Заседание в Доме молодежи на выставке «Россия» провел губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Это десятки миллионов наших соотечественников, которые должны найти для себя что-то полезное: больше возможностей для профессиональной самореализации, необходимое патриотическое воспитание, новую инфраструктуру в регионах — и в городах, и в небольших поселках и многое другое. И это все должно быть обеспечено финансовыми ресурсами, грамотным планированием», — рассказал Артюхов о нацпроекте. Об этом написали на сайте правительства Ямала. Также глава региона сообщил, что «Молодежь и дети» должен заработать уже с этого года. Его целевая аудитория — россияне от 3 до 35 лет. Соавторами проекта выступили четыре тысячи человек. В ЯНАО с 1 мая сократятся расходы на квартирную плату и содержание жилья для многодетных семей. Также будет введена возможность получать дотации на покупку одежды и спортивной формы для учеников в размере 15 тысяч рублей в год.