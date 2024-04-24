24 апреля 2024

Губернатор ЯНАО провел заседание с презентацией нацпроекта для молодежи и детей

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"Лидеры России" - конкурс для руководителей нового поколения в Манеже. 24 февраля 2024. Москва, артюхов дмитрий
Артюхов провел заседание Госсовета РФ, где презентовался новый нацпроект «Молодежь и дети» Фото:

На заседании комиссии Госсовета РФ в Москве прошла презентация нового Национального проекта «Молодежь и дети». Заседание в Доме молодежи на выставке «Россия» провел губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Это десятки миллионов наших соотечественников, которые должны найти для себя что-то полезное: больше возможностей для профессиональной самореализации, необходимое патриотическое воспитание, новую инфраструктуру в регионах — и в городах, и в небольших поселках и многое другое. И это все должно быть обеспечено финансовыми ресурсами, грамотным планированием», — рассказал Артюхов о нацпроекте. Об этом написали на сайте правительства Ямала.

Также глава региона сообщил, что «Молодежь и дети» должен заработать уже с этого года. Его целевая аудитория — россияне от 3 до 35 лет. Соавторами проекта выступили четыре тысячи человек.

В ЯНАО с 1 мая сократятся расходы на квартирную плату и содержание жилья для многодетных семей. Также будет введена возможность получать дотации на покупку одежды и спортивной формы для учеников в размере 15 тысяч рублей в год.

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На заседании комиссии Госсовета РФ в Москве прошла презентация нового Национального проекта «Молодежь и дети». Заседание в Доме молодежи на выставке «Россия» провел губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Это десятки миллионов наших соотечественников, которые должны найти для себя что-то полезное: больше возможностей для профессиональной самореализации, необходимое патриотическое воспитание, новую инфраструктуру в регионах — и в городах, и в небольших поселках и многое другое. И это все должно быть обеспечено финансовыми ресурсами, грамотным планированием», — рассказал Артюхов о нацпроекте. Об этом написали на сайте правительства Ямала. Также глава региона сообщил, что «Молодежь и дети» должен заработать уже с этого года. Его целевая аудитория — россияне от 3 до 35 лет. Соавторами проекта выступили четыре тысячи человек. В ЯНАО с 1 мая сократятся расходы на квартирную плату и содержание жилья для многодетных семей. Также будет введена возможность получать дотации на покупку одежды и спортивной формы для учеников в размере 15 тысяч рублей в год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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