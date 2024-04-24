Многие дома Тобольска временно останутся без света. Скрин

25 апреля 2024 в 03:32 Размер текста - 17 +

В домах Тобольска временно пропадет свет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тобольске 25 апреля произойдут плановые отключения электричества для проведения профилактических ремонтных работ. Об этом сообщили в мэрии города. «Важная информация по отключению электроэнергии 25 апреля 2024 года. Будут производиться плановые отключения электроэнергии по городу с целью проведения профилактических ремонтов. Работы выполняются для обеспечения надежного электроснабжения потребителей», — сообщили в мэрии. С графиком отключений и адресами, где они произойдут, можно ознакомиться ниже. Самый долгий период, когда свет будет отсутствовать — с 9:00 до 17:00. По всем вопросам можно обращаться по телефону оператора диспетчерской службы 222-132. График отключения электроэнергии в Тобольске Фото: мэрия Тобольска https://t.me/goodnewtobolsk/10097 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тобольске 25 апреля произойдут плановые отключения электричества для проведения профилактических ремонтных работ. Об этом сообщили в мэрии города. «Важная информация по отключению электроэнергии 25 апреля 2024 года. Будут производиться плановые отключения электроэнергии по городу с целью проведения профилактических ремонтов. Работы выполняются для обеспечения надежного электроснабжения потребителей», — сообщили в мэрии. С графиком отключений и адресами, где они произойдут, можно ознакомиться ниже. Самый долгий период, когда свет будет отсутствовать — с 9:00 до 17:00. По всем вопросам можно обращаться по телефону оператора диспетчерской службы 222-132.