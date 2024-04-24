24 апреля 2024

Многие дома Тобольска временно останутся без света. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Евгения Куйвашева в Нижнюю Туру, лампочка, лампа, новое жилье, новый дом, натяжной потолок, новостройки, освещение дома
В домах Тобольска временно пропадет свет Фото:

В Тобольске 25 апреля произойдут плановые отключения электричества для проведения профилактических ремонтных работ. Об этом сообщили в мэрии города.

«Важная информация по отключению электроэнергии 25 апреля 2024 года. Будут производиться плановые отключения электроэнергии по городу с целью проведения профилактических ремонтов. Работы выполняются для обеспечения надежного электроснабжения потребителей», — сообщили в мэрии.

С графиком отключений и адресами, где они произойдут, можно ознакомиться ниже. Самый долгий период, когда свет будет отсутствовать — с 9:00 до 17:00. По всем вопросам можно обращаться по телефону оператора диспетчерской службы 222-132.

График отключения электроэнергии в Тобольске
График отключения электроэнергии в Тобольске
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тобольске 25 апреля произойдут плановые отключения электричества для проведения профилактических ремонтных работ. Об этом сообщили в мэрии города. «Важная информация по отключению электроэнергии 25 апреля 2024 года. Будут производиться плановые отключения электроэнергии по городу с целью проведения профилактических ремонтов. Работы выполняются для обеспечения надежного электроснабжения потребителей», — сообщили в мэрии. С графиком отключений и адресами, где они произойдут, можно ознакомиться ниже. Самый долгий период, когда свет будет отсутствовать — с 9:00 до 17:00. По всем вопросам можно обращаться по телефону оператора диспетчерской службы 222-132.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...