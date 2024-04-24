В Тобольске 25 апреля произойдут плановые отключения электричества для проведения профилактических ремонтных работ. Об этом сообщили в мэрии города.
«Важная информация по отключению электроэнергии 25 апреля 2024 года. Будут производиться плановые отключения электроэнергии по городу с целью проведения профилактических ремонтов. Работы выполняются для обеспечения надежного электроснабжения потребителей», — сообщили в мэрии.
С графиком отключений и адресами, где они произойдут, можно ознакомиться ниже. Самый долгий период, когда свет будет отсутствовать — с 9:00 до 17:00. По всем вопросам можно обращаться по телефону оператора диспетчерской службы 222-132.
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В Тобольске 25 апреля произойдут плановые отключения электричества для проведения профилактических ремонтных работ. Об этом сообщили в мэрии города. «Важная информация по отключению электроэнергии 25 апреля 2024 года. Будут производиться плановые отключения электроэнергии по городу с целью проведения профилактических ремонтов. Работы выполняются для обеспечения надежного электроснабжения потребителей», — сообщили в мэрии. С графиком отключений и адресами, где они произойдут, можно ознакомиться ниже. Самый долгий период, когда свет будет отсутствовать — с 9:00 до 17:00. По всем вопросам можно обращаться по телефону оператора диспетчерской службы 222-132.