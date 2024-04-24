24 апреля 2024

Названа новая причина избыточного веса у женщин

Эндокринолог Павлова: избыточный вес у женщин может быть связан с одиночеством
© Служба новостей «URA.RU»
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Избыточный вес у женщин в переменопаузе может быть связан с одиночеством Фото:

У одиноких женщин в переменопаузе с помощью эксперимента была выявлена более сильная тяга к сладкому. Также им свойственны плохое пищевое поведение и высокий процент жира в организме, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«Результаты показали, что плохое пищевое поведение и высокий процент жира в организме свойственны одиноким людям. Такие женщины чаще сталкивались с пищевой зависимостью, а их мозг гораздо активнее реагировал на изображения сладкой еды, нежели соленой», — написала Павлова в своем telegram-канале.

Чтобы не столкнуться с быстрым увеличением веса, ученые предложили преодолевать самоизоляцию и чаще общаться. Павлова же считает, что нужно найти все причины, которые мешают находиться в обществе, стараться заменять негативные мысли позитивными и вместо самокритики делать себе комплименты.

Похудение с помощью «углеводной загрузки» является самым популярным способом снизить вес, однако к нему лучше не прибегать. Врач-диетолог, нутрициолог Надежда Шпак советует придерживаться сбалансированной диеты без резких изменений в рационе.

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У одиноких женщин в переменопаузе с помощью эксперимента была выявлена более сильная тяга к сладкому. Также им свойственны плохое пищевое поведение и высокий процент жира в организме, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова. «Результаты показали, что плохое пищевое поведение и высокий процент жира в организме свойственны одиноким людям. Такие женщины чаще сталкивались с пищевой зависимостью, а их мозг гораздо активнее реагировал на изображения сладкой еды, нежели соленой», — написала Павлова в своем telegram-канале. Чтобы не столкнуться с быстрым увеличением веса, ученые предложили преодолевать самоизоляцию и чаще общаться. Павлова же считает, что нужно найти все причины, которые мешают находиться в обществе, стараться заменять негативные мысли позитивными и вместо самокритики делать себе комплименты. Похудение с помощью «углеводной загрузки» является самым популярным способом снизить вес, однако к нему лучше не прибегать. Врач-диетолог, нутрициолог Надежда Шпак советует придерживаться сбалансированной диеты без резких изменений в рационе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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