Названа новая причина избыточного веса у женщин

У одиноких женщин в переменопаузе с помощью эксперимента была выявлена более сильная тяга к сладкому. Также им свойственны плохое пищевое поведение и высокий процент жира в организме, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.
«Результаты показали, что плохое пищевое поведение и высокий процент жира в организме свойственны одиноким людям. Такие женщины чаще сталкивались с пищевой зависимостью, а их мозг гораздо активнее реагировал на изображения сладкой еды, нежели соленой», — написала Павлова в своем telegram-канале.
Чтобы не столкнуться с быстрым увеличением веса, ученые предложили преодолевать самоизоляцию и чаще общаться. Павлова же считает, что нужно найти все причины, которые мешают находиться в обществе, стараться заменять негативные мысли позитивными и вместо самокритики делать себе комплименты.
Похудение с помощью «углеводной загрузки» является самым популярным способом снизить вес, однако к нему лучше не прибегать. Врач-диетолог, нутрициолог Надежда Шпак советует придерживаться сбалансированной диеты без резких изменений в рационе.
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У одиноких женщин в переменопаузе с помощью эксперимента была выявлена более сильная тяга к сладкому. Также им свойственны плохое пищевое поведение и высокий процент жира в организме, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова. «Результаты показали, что плохое пищевое поведение и высокий процент жира в организме свойственны одиноким людям. Такие женщины чаще сталкивались с пищевой зависимостью, а их мозг гораздо активнее реагировал на изображения сладкой еды, нежели соленой», — написала Павлова в своем telegram-канале. Чтобы не столкнуться с быстрым увеличением веса, ученые предложили преодолевать самоизоляцию и чаще общаться. Павлова же считает, что нужно найти все причины, которые мешают находиться в обществе, стараться заменять негативные мысли позитивными и вместо самокритики делать себе комплименты. Похудение с помощью «углеводной загрузки» является самым популярным способом снизить вес, однако к нему лучше не прибегать. Врач-диетолог, нутрициолог Надежда Шпак советует придерживаться сбалансированной диеты без резких изменений в рационе.