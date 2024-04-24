Названа новая причина избыточного веса у женщин

Эндокринолог Павлова: избыточный вес у женщин может быть связан с одиночеством

25 апреля 2024 в 05:26 Размер текста - 17 +

Избыточный вес у женщин в переменопаузе может быть связан с одиночеством Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У одиноких женщин в переменопаузе с помощью эксперимента была выявлена более сильная тяга к сладкому. Также им свойственны плохое пищевое поведение и высокий процент жира в организме, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова. «Результаты показали, что плохое пищевое поведение и высокий процент жира в организме свойственны одиноким людям. Такие женщины чаще сталкивались с пищевой зависимостью, а их мозг гораздо активнее реагировал на изображения сладкой еды, нежели соленой», — написала Павлова в своем telegram-канале. Чтобы не столкнуться с быстрым увеличением веса, ученые предложили преодолевать самоизоляцию и чаще общаться. Павлова же считает, что нужно найти все причины, которые мешают находиться в обществе, стараться заменять негативные мысли позитивными и вместо самокритики делать себе комплименты. Похудение с помощью «углеводной загрузки» является самым популярным способом снизить вес, однако к нему лучше не прибегать. Врач-диетолог, нутрициолог Надежда Шпак советует придерживаться сбалансированной диеты без резких изменений в рационе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У одиноких женщин в переменопаузе с помощью эксперимента была выявлена более сильная тяга к сладкому. Также им свойственны плохое пищевое поведение и высокий процент жира в организме, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова. «Результаты показали, что плохое пищевое поведение и высокий процент жира в организме свойственны одиноким людям. Такие женщины чаще сталкивались с пищевой зависимостью, а их мозг гораздо активнее реагировал на изображения сладкой еды, нежели соленой», — написала Павлова в своем telegram-канале. Чтобы не столкнуться с быстрым увеличением веса, ученые предложили преодолевать самоизоляцию и чаще общаться. Павлова же считает, что нужно найти все причины, которые мешают находиться в обществе, стараться заменять негативные мысли позитивными и вместо самокритики делать себе комплименты. Похудение с помощью «углеводной загрузки» является самым популярным способом снизить вес, однако к нему лучше не прибегать. Врач-диетолог, нутрициолог Надежда Шпак советует придерживаться сбалансированной диеты без резких изменений в рационе.