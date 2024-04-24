Водителей ЯНАО предупредили о начале весенней кочевки оленей. Видео

25 апреля 2024 в 07:52 Размер текста - 17 +

Олени начали переходить через трассы ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО начался ежегодный процесс кочевки оленей. Их путь пролегает через трассы округа, поэтому водителям и оленеводам нужно быть аккуратнее на дорогах, а жителям сел привязывать собак, предупредил депутат заксобрания Ямала Эдуард Яунгад. «Стада оленеводов начали активное движение на Север, поэтому водителям и пастухам надо быть аккуратными при переходе у дорог. Сейчас многие стада находятся рядом с поселками, поэтому важно держать собак на привязи, чтобы они случайно не погнались за оленями», — написал Яунгад в своем telegram-канале. Такое стадо уже было замечено на трассе Салехард-Надым. Также оленей видели на дороге Салехард-Аксарка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО начался ежегодный процесс кочевки оленей. Их путь пролегает через трассы округа, поэтому водителям и оленеводам нужно быть аккуратнее на дорогах, а жителям сел привязывать собак, предупредил депутат заксобрания Ямала Эдуард Яунгад. «Стада оленеводов начали активное движение на Север, поэтому водителям и пастухам надо быть аккуратными при переходе у дорог. Сейчас многие стада находятся рядом с поселками, поэтому важно держать собак на привязи, чтобы они случайно не погнались за оленями», — написал Яунгад в своем telegram-канале. Такое стадо уже было замечено на трассе Салехард-Надым. Также оленей видели на дороге Салехард-Аксарка.