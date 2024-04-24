В ЯНАО начался ежегодный процесс кочевки оленей. Их путь пролегает через трассы округа, поэтому водителям и оленеводам нужно быть аккуратнее на дорогах, а жителям сел привязывать собак, предупредил депутат заксобрания Ямала Эдуард Яунгад.
«Стада оленеводов начали активное движение на Север, поэтому водителям и пастухам надо быть аккуратными при переходе у дорог. Сейчас многие стада находятся рядом с поселками, поэтому важно держать собак на привязи, чтобы они случайно не погнались за оленями», — написал Яунгад в своем telegram-канале.
Такое стадо уже было замечено на трассе Салехард-Надым. Также оленей видели на дороге Салехард-Аксарка.
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В ЯНАО начался ежегодный процесс кочевки оленей. Их путь пролегает через трассы округа, поэтому водителям и оленеводам нужно быть аккуратнее на дорогах, а жителям сел привязывать собак, предупредил депутат заксобрания Ямала Эдуард Яунгад. «Стада оленеводов начали активное движение на Север, поэтому водителям и пастухам надо быть аккуратными при переходе у дорог. Сейчас многие стада находятся рядом с поселками, поэтому важно держать собак на привязи, чтобы они случайно не погнались за оленями», — написал Яунгад в своем telegram-канале. Такое стадо уже было замечено на трассе Салехард-Надым. Также оленей видели на дороге Салехард-Аксарка.