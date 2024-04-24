24 апреля 2024

Водителей ЯНАО предупредили о начале весенней кочевки оленей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное заседание экспертного совета по вопросам деятельности СМИ и двух комитетов Законодательного Собрания в Саткинский муниципальный район. Сатка., олень, маралы
Олени начали переходить через трассы ЯНАО Фото:

В ЯНАО начался ежегодный процесс кочевки оленей. Их путь пролегает через трассы округа, поэтому водителям и оленеводам нужно быть аккуратнее на дорогах, а жителям сел привязывать собак, предупредил депутат заксобрания Ямала Эдуард Яунгад.

«Стада оленеводов начали активное движение на Север, поэтому водителям и пастухам надо быть аккуратными при переходе у дорог. Сейчас многие стада находятся рядом с поселками, поэтому важно держать собак на привязи, чтобы они случайно не погнались за оленями», — написал Яунгад в своем telegram-канале.

Такое стадо уже было замечено на трассе Салехард-Надым. Также оленей видели на дороге Салехард-Аксарка.

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В ЯНАО начался ежегодный процесс кочевки оленей. Их путь пролегает через трассы округа, поэтому водителям и оленеводам нужно быть аккуратнее на дорогах, а жителям сел привязывать собак, предупредил депутат заксобрания Ямала Эдуард Яунгад. «Стада оленеводов начали активное движение на Север, поэтому водителям и пастухам надо быть аккуратными при переходе у дорог. Сейчас многие стада находятся рядом с поселками, поэтому важно держать собак на привязи, чтобы они случайно не погнались за оленями», — написал Яунгад в своем telegram-канале. Такое стадо уже было замечено на трассе Салехард-Надым. Также оленей видели на дороге Салехард-Аксарка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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