24 апреля 2024

ТАСС: урановые скважины в Звериноголовском округе не затоплены

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Затопленный из-за паводка микрорайон Тополя в Кургане. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, потоп, вид сверху, стихийное бедствие, разлив
Паводок не затронул урановые скважины Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Наводнение не затронуло законсервированные урановые скважины месторождения «Добровольное» в Звериноголовском округе Курганской области. Об этом пишет ТАСС. Ранее проукраинские telegram-каналы заявляли, что урановые скважины якобы затопило и уран попал в Тобол.

«Не предоставленных снимках АО „Далур“ видно, что законсервированные урановые скважины месторождения не затоплены», — пишет ТАСС. Горнорудный дивизион Росатома предоставил фотографии, сделанные на месторождении.

Сообщалось, что в проукраинских telegram-каналах распространялась информация о попадании урана в реку Тобол из-за наводнения, что является ложью. Гендиректор добывающей уран компании «Далур» Денис Ежуров заявлял, что месторождения находятся в безопасности.

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Наводнение не затронуло законсервированные урановые скважины месторождения «Добровольное» в Звериноголовском округе Курганской области. Об этом пишет ТАСС. Ранее проукраинские telegram-каналы заявляли, что урановые скважины якобы затопило и уран попал в Тобол. «Не предоставленных снимках АО „Далур“ видно, что законсервированные урановые скважины месторождения не затоплены», — пишет ТАСС. Горнорудный дивизион Росатома предоставил фотографии, сделанные на месторождении. Сообщалось, что в проукраинских telegram-каналах распространялась информация о попадании урана в реку Тобол из-за наводнения, что является ложью. Гендиректор добывающей уран компании «Далур» Денис Ежуров заявлял, что месторождения находятся в безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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