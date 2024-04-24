ТАСС: урановые скважины в Звериноголовском округе не затоплены

Наводнение не затронуло законсервированные урановые скважины месторождения «Добровольное» в Звериноголовском округе Курганской области. Об этом пишет ТАСС. Ранее проукраинские telegram-каналы заявляли, что урановые скважины якобы затопило и уран попал в Тобол.
«Не предоставленных снимках АО „Далур“ видно, что законсервированные урановые скважины месторождения не затоплены», — пишет ТАСС. Горнорудный дивизион Росатома предоставил фотографии, сделанные на месторождении.
Сообщалось, что в проукраинских telegram-каналах распространялась информация о попадании урана в реку Тобол из-за наводнения, что является ложью. Гендиректор добывающей уран компании «Далур» Денис Ежуров заявлял, что месторождения находятся в безопасности.
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