Уровень воды в Тоболе в Кургане за 12 часов снизился на 13 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 08:00 снизился до 920 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. За 12 часов вода убыла на 13 сантиметров.
«Город Курган, река Тобол. По данным на 08:00 25 апреля уровень воды составил 920 сантиметров», — сообщили в telegram-канале правительства. За 12 часов вода снизилась нв 13 сантиметров.
Вода убывает и в Кетовском округе. В это время в районе села Белозерское уровень воды составляет 590 сантиметров, а в районе села Памятное — 501. Власти напоминают о том, что жителям Белозерского округа следует превентивно эвакуироваться.
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Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 08:00 снизился до 920 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. За 12 часов вода убыла на 13 сантиметров. «Город Курган, река Тобол. По данным на 08:00 25 апреля уровень воды составил 920 сантиметров», — сообщили в telegram-канале правительства. За 12 часов вода снизилась нв 13 сантиметров. Вода убывает и в Кетовском округе. В это время в районе села Белозерское уровень воды составляет 590 сантиметров, а в районе села Памятное — 501. Власти напоминают о том, что жителям Белозерского округа следует превентивно эвакуироваться.