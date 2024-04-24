24 апреля 2024

Уровень воды в Тоболе в Кургане за 12 часов снизился на 13 сантиметров

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Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган, эвакуация, половодье, паводок, наводнение, потоп, резиновая лодка
Уровень воды снизился на 13 сантиметров за 12 часов Фото:
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Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 08:00 снизился до 920 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. За 12 часов вода убыла на 13 сантиметров.

«Город Курган, река Тобол. По данным на 08:00 25 апреля уровень воды составил 920 сантиметров», — сообщили в telegram-канале правительства. За 12 часов вода снизилась нв 13 сантиметров.

Вода убывает и в Кетовском округе. В это время в районе села Белозерское уровень воды составляет 590 сантиметров, а в районе села Памятное — 501. Власти напоминают о том, что жителям Белозерского округа следует превентивно эвакуироваться.

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Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к 08:00 снизился до 920 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. За 12 часов вода убыла на 13 сантиметров. «Город Курган, река Тобол. По данным на 08:00 25 апреля уровень воды составил 920 сантиметров», — сообщили в telegram-канале правительства. За 12 часов вода снизилась нв 13 сантиметров. Вода убывает и в Кетовском округе. В это время в районе села Белозерское уровень воды составляет 590 сантиметров, а в районе села Памятное — 501. Власти напоминают о том, что жителям Белозерского округа следует превентивно эвакуироваться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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