Задержанный с запрещенными веществами напал на дознавателя полиции

25 апреля 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

Житель Нового Уренгоя напал на сотрудницу полиции в Ноябрьске Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Мужчина из Нового Уренгоя, задержанный на улицах Ноябрьска в состоянии наркотического опьянения, атаковал сотрудницу местной полиции. Это произошло во время дознания по уголовному делу, в котором фигурирует нападавший, — сообщили в СУ СКР России по ЯНАО. «Будучи привлеченным к уголовной ответственности за хранение запрещенного вещества, он, находясь в служебном кабинете, применил насилие к сотруднице полиции», — сказано в сообщении. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Ранее URA.RU сообщало о том, что окружная прокуратура ужесточила наказание для наркосбытчика в Лабытнанги. Мужчина оборудовал в городе девять тайников с запрещенным веществом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчина из Нового Уренгоя, задержанный на улицах Ноябрьска в состоянии наркотического опьянения, атаковал сотрудницу местной полиции. Это произошло во время дознания по уголовному делу, в котором фигурирует нападавший, — сообщили в СУ СКР России по ЯНАО. «Будучи привлеченным к уголовной ответственности за хранение запрещенного вещества, он, находясь в служебном кабинете, применил насилие к сотруднице полиции», — сказано в сообщении. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Ранее URA.RU сообщало о том, что окружная прокуратура ужесточила наказание для наркосбытчика в Лабытнанги. Мужчина оборудовал в городе девять тайников с запрещенным веществом.