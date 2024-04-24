24 апреля 2024

Задержанный с запрещенными веществами напал на дознавателя полиции

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Житель Нового Уренгоя напал на сотрудницу полиции в Ноябрьске Фото:

Мужчина из Нового Уренгоя, задержанный на улицах Ноябрьска в состоянии наркотического опьянения, атаковал сотрудницу местной полиции. Это произошло во время дознания по уголовному делу, в котором фигурирует нападавший, — сообщили в СУ СКР России по ЯНАО.

«Будучи привлеченным к уголовной ответственности за хранение запрещенного вещества, он, находясь в служебном кабинете, применил насилие к сотруднице полиции», — сказано в сообщении. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее URA.RU сообщало о том, что окружная прокуратура ужесточила наказание для наркосбытчика в Лабытнанги. Мужчина оборудовал в городе девять тайников с запрещенным веществом.

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Мужчина из Нового Уренгоя, задержанный на улицах Ноябрьска в состоянии наркотического опьянения, атаковал сотрудницу местной полиции. Это произошло во время дознания по уголовному делу, в котором фигурирует нападавший, — сообщили в СУ СКР России по ЯНАО. «Будучи привлеченным к уголовной ответственности за хранение запрещенного вещества, он, находясь в служебном кабинете, применил насилие к сотруднице полиции», — сказано в сообщении. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Ранее URA.RU сообщало о том, что окружная прокуратура ужесточила наказание для наркосбытчика в Лабытнанги. Мужчина оборудовал в городе девять тайников с запрещенным веществом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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