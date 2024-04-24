В ЯНАО прокуратура ужесточила наказание осужденному наркосбытчику

В Лабытнанги осужденному за наркотики мужчине ужесточили срок до 13 лет колонии

24 апреля 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

Суд добавил мужчине три года к приговору (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) прокуратура ужесточила наказание уроженцу Челябинской области, который ранее был осужден на десять лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Мужчина в 2023 году, находясь в Лабытнанги, незаконно хранил при себе без цели сбыта наркотическое средство в значительном размере, а также, по указанию сообщника, оборудовал с целью сбыта девять тайников с наркотическим средством и отправил ему посредством мессенджера точные координаты их расположения», — сообщает официальный портал прокуратуры. Надзорный орган счел наказание мужчине мягким и оспорил его. Суд ЯНАО принял доводы прокуратуры и добавил три года к десяти годам лишения свободы. Мужчина отправится в колонию особого режима на 13 лет с ограничением свободы на два года и штрафом 100 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Лабытнанги (ЯНАО) прокуратура ужесточила наказание уроженцу Челябинской области, который ранее был осужден на десять лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Мужчина в 2023 году, находясь в Лабытнанги, незаконно хранил при себе без цели сбыта наркотическое средство в значительном размере, а также, по указанию сообщника, оборудовал с целью сбыта девять тайников с наркотическим средством и отправил ему посредством мессенджера точные координаты их расположения», — сообщает официальный портал прокуратуры. Надзорный орган счел наказание мужчине мягким и оспорил его. Суд ЯНАО принял доводы прокуратуры и добавил три года к десяти годам лишения свободы. Мужчина отправится в колонию особого режима на 13 лет с ограничением свободы на два года и штрафом 100 тысяч рублей.