В ЯНАО прокуратура ужесточила наказание осужденному наркосбытчику

В Лабытнанги осужденному за наркотики мужчине ужесточили срок до 13 лет колонии
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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, прокурор, документы, зал заседания, зал суда, папка, судья, суд, судебный процесс, судебные дела, прокурор, прокурор в суде
Суд добавил мужчине три года к приговору (архивное фото) Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) прокуратура ужесточила наказание уроженцу Челябинской области, который ранее был осужден на десять лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мужчина в 2023 году, находясь в Лабытнанги, незаконно хранил при себе без цели сбыта наркотическое средство в значительном размере, а также, по указанию сообщника, оборудовал с целью сбыта девять тайников с наркотическим средством и отправил ему посредством мессенджера точные координаты их расположения», — сообщает официальный портал прокуратуры. Надзорный орган счел наказание мужчине мягким и оспорил его.

Суд ЯНАО принял доводы прокуратуры и добавил три года к десяти годам лишения свободы. Мужчина отправится в колонию особого режима на 13 лет с ограничением свободы на два года и штрафом 100 тысяч рублей.

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В Лабытнанги (ЯНАО) прокуратура ужесточила наказание уроженцу Челябинской области, который ранее был осужден на десять лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Мужчина в 2023 году, находясь в Лабытнанги, незаконно хранил при себе без цели сбыта наркотическое средство в значительном размере, а также, по указанию сообщника, оборудовал с целью сбыта девять тайников с наркотическим средством и отправил ему посредством мессенджера точные координаты их расположения», — сообщает официальный портал прокуратуры. Надзорный орган счел наказание мужчине мягким и оспорил его. Суд ЯНАО принял доводы прокуратуры и добавил три года к десяти годам лишения свободы. Мужчина отправится в колонию особого режима на 13 лет с ограничением свободы на два года и штрафом 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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