Уровень воды в Тюменских реках продолжает расти: все о паводке на 25 апреля. Онлайн-трансляция

Уровень воды в реке Ишим в Абатском за сутки вырос больше, чем на два метра

25 апреля 2024 в 09:39 Размер текста - 17 +

«Большая вода» продолжает прибывать в тюменские села Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское вырос за сутки больше, чем на два метра. На 08:00 24 апреля ее уровень составляет 1121 см. Критическая точка в 960 см осталась позади.URA.RU продолжает следить за основными событиями паводка в Тюменской области. 09:52 Уровень воды по состоянию на 08:00 25 апреля:



река Ишим в Абатском: 1121 см (+202 см за сутки);

река Тобол в Коркино: 826 см (+39 за сутки);

река Ишим в Ильинке: 844 см (2 см за сутки);

река Ишим в Ишиме: 1028 см (- 13 см за сутки). Фото: филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» 10:26 Река Ишим в селе Абатское продолжает прибывать. По данным на 10:00, за два часа ее уровень вырос еще на 8 см и составляет уже 1 129 см. Показания по воде в этом районе остаются самыми высокими в Тюменской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское вырос за сутки больше, чем на два метра. На 08:00 24 апреля ее уровень составляет 1121 см. Критическая точка в 960 см осталась позади.URA.RU продолжает следить за основными событиями паводка в Тюменской области. 09:52 25.04.2024 Уровень воды по состоянию на 08:00 25 апреля: река Ишим в Абатском: 1121 см (+202 см за сутки); река Тобол в Коркино: 826 см (+39 за сутки); река Ишим в Ильинке: 844 см (2 см за сутки); река Ишим в Ишиме: 1028 см (- 13 см за сутки). 10:26 25.04.2024 Река Ишим в селе Абатское продолжает прибывать. По данным на 10:00, за два часа ее уровень вырос еще на 8 см и составляет уже 1 129 см. Показания по воде в этом районе остаются самыми высокими в Тюменской области.