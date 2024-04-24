24 апреля 2024

Уровень воды в Тюменских реках продолжает расти: все о паводке на 25 апреля. Онлайн-трансляция

Уровень воды в реке Ишим в Абатском за сутки вырос больше, чем на два метра
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Паводок, Деревня Репьева. Ишимский район. Тюмень, половодье, паводок, уровень воды, наводнение, тапок, разлив
«Большая вода» продолжает прибывать в тюменские села Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское вырос за сутки больше, чем на два метра. На 08:00 24 апреля ее уровень составляет 1121 см. Критическая точка в 960 см осталась позади.URA.RU продолжает следить за основными событиями паводка в Тюменской области.

09:52 25.04.2024 Уровень воды по состоянию на 08:00 25 апреля:

река Ишим в Абатском: 1121 см (+202 см за сутки);
река Тобол в Коркино: 826 см (+39 за сутки);
река Ишим в Ильинке: 844 см (2 см за сутки);
река Ишим в Ишиме: 1028 см (- 13 см за сутки).

Фото:

10:26 25.04.2024 Река Ишим в селе Абатское продолжает прибывать. По данным на 10:00, за два часа ее уровень вырос еще на 8 см и составляет уже 1 129 см. Показания по воде в этом районе остаются самыми высокими в Тюменской области.

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Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское вырос за сутки больше, чем на два метра. На 08:00 24 апреля ее уровень составляет 1121 см. Критическая точка в 960 см осталась позади.URA.RU продолжает следить за основными событиями паводка в Тюменской области. 09:52 25.04.2024 Уровень воды по состоянию на 08:00 25 апреля: река Ишим в Абатском: 1121 см (+202 см за сутки); река Тобол в Коркино: 826 см (+39 за сутки); река Ишим в Ильинке: 844 см (2 см за сутки); река Ишим в Ишиме: 1028 см (- 13 см за сутки). 10:26 25.04.2024 Река Ишим в селе Абатское продолжает прибывать. По данным на 10:00, за два часа ее уровень вырос еще на 8 см и составляет уже 1 129 см. Показания по воде в этом районе остаются самыми высокими в Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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