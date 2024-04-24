Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское вырос за сутки больше, чем на два метра. На 08:00 24 апреля ее уровень составляет 1121 см. Критическая точка в 960 см осталась позади.URA.RU продолжает следить за основными событиями паводка в Тюменской области.
09:5225.04.2024 Уровень воды по состоянию на 08:00 25 апреля:
река Ишим в Абатском: 1121 см (+202 см за сутки); река Тобол в Коркино: 826 см (+39 за сутки); река Ишим в Ильинке: 844 см (2 см за сутки); река Ишим в Ишиме: 1028 см (- 13 см за сутки).
Фото: филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»
10:2625.04.2024 Река Ишим в селе Абатское продолжает прибывать. По данным на 10:00, за два часа ее уровень вырос еще на 8 см и составляет уже 1 129 см. Показания по воде в этом районе остаются самыми высокими в Тюменской области.
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Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское вырос за сутки больше, чем на два метра. На 08:00 24 апреля ее уровень составляет 1121 см. Критическая точка в 960 см осталась позади.URA.RU продолжает следить за основными событиями паводка в Тюменской области. 09:52 25.04.2024 Уровень воды по состоянию на 08:00 25 апреля:
река Ишим в Абатском: 1121 см (+202 см за сутки);
река Тобол в Коркино: 826 см (+39 за сутки);
река Ишим в Ильинке: 844 см (2 см за сутки);
река Ишим в Ишиме: 1028 см (- 13 см за сутки). 10:26 25.04.2024 Река Ишим в селе Абатское продолжает прибывать. По данным на 10:00, за два часа ее уровень вырос еще на 8 см и составляет уже 1 129 см. Показания по воде в этом районе остаются самыми высокими в Тюменской области.