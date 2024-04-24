Челябинская ГИБДД озвучила график работы на майские праздники

В ГИБДД Челябинской области озвучили график работы на майские праздники. Зарегистрировать транспорт и получить права можно будет в двух отделениях МРЭО в рабочие дни.
«Предоставление госуслуг по регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений будет осуществляться в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции Челябинской области 30 апреля, 2, 3, 4, 7, 8, 11 мая. Второе отделение МРЭО в МФЦ по адресу: г. Челябинск, Университетская набережная, 125 будет работать 27 апреля, 2, 3, 4, 6, 7, 8 мая (8 мая с 9.00 до 16.00 часов)», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве отметили, что подразделения ГИБДД не будут работать 28, 29 апреля, 1, 5, 6, 9, 10 мая. Второе отделение — 28, 29, 30 апреля, 1, 5, 9, 10, 11, 12 мая.
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