Челябинцы выберут тематику новогоднего ледового городка

В Челябинске запустили голосование для выбора концепции ледового городка на площади Революции. Челябинцам предоставили шесть тематик городка на 2025 год, сообщили в пресс-службе управления культуры города.
«Проект городка, который возведут этой зимой, будет разработан исходя из предпочтений самих челябинцев. На выбор жителям представлены шесть тем: Остров сокровищ, приключения Маугли, герои произведений Н. К. Чуковского, семья и любовь, все профессии нужны, все профессии важны и музыкальный калейдоскоп», — сообщили в пресс службе.
Голосование проходит в режиме онлайн. По теме, которая наберет большее количество голосов подготовят проект, а в ноябре приступят к работам по созданию ледового городка.
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