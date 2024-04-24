24 апреля 2024

Челябинцы выберут тематику новогоднего ледового городка

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ледового городка на площади Революции. Челябинск, ледовый городок, дед мороз, иллюминация, новогодняя иллюминация
На выбор челябинцам предложили шесть концепций ледового городка Фото:

В Челябинске запустили голосование для выбора концепции ледового городка на площади Революции. Челябинцам предоставили шесть тематик городка на 2025 год, сообщили в пресс-службе управления культуры города.

«Проект городка, который возведут этой зимой, будет разработан исходя из предпочтений самих челябинцев. На выбор жителям представлены шесть тем: Остров сокровищ, приключения Маугли, герои произведений Н. К. Чуковского, семья и любовь, все профессии нужны, все профессии важны и музыкальный калейдоскоп», — сообщили в пресс службе.

Голосование проходит в режиме онлайн. По теме, которая наберет большее количество голосов подготовят проект, а в ноябре приступят к работам по созданию ледового городка.

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В Челябинске запустили голосование для выбора концепции ледового городка на площади Революции. Челябинцам предоставили шесть тематик городка на 2025 год, сообщили в пресс-службе управления культуры города. «Проект городка, который возведут этой зимой, будет разработан исходя из предпочтений самих челябинцев. На выбор жителям представлены шесть тем: Остров сокровищ, приключения Маугли, герои произведений Н. К. Чуковского, семья и любовь, все профессии нужны, все профессии важны и музыкальный калейдоскоп», — сообщили в пресс службе. Голосование проходит в режиме онлайн. По теме, которая наберет большее количество голосов подготовят проект, а в ноябре приступят к работам по созданию ледового городка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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