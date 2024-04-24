Челябинцы выберут тематику новогоднего ледового городка

25 апреля 2024 в 10:13 Размер текста - 17 +

На выбор челябинцам предложили шесть концепций ледового городка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске запустили голосование для выбора концепции ледового городка на площади Революции. Челябинцам предоставили шесть тематик городка на 2025 год, сообщили в пресс-службе управления культуры города. «Проект городка, который возведут этой зимой, будет разработан исходя из предпочтений самих челябинцев. На выбор жителям представлены шесть тем: Остров сокровищ, приключения Маугли, герои произведений Н. К. Чуковского, семья и любовь, все профессии нужны, все профессии важны и музыкальный калейдоскоп», — сообщили в пресс службе. Голосование проходит в режиме онлайн. По теме, которая наберет большее количество голосов подготовят проект, а в ноябре приступят к работам по созданию ледового городка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске запустили голосование для выбора концепции ледового городка на площади Революции. Челябинцам предоставили шесть тематик городка на 2025 год, сообщили в пресс-службе управления культуры города. «Проект городка, который возведут этой зимой, будет разработан исходя из предпочтений самих челябинцев. На выбор жителям представлены шесть тем: Остров сокровищ, приключения Маугли, герои произведений Н. К. Чуковского, семья и любовь, все профессии нужны, все профессии важны и музыкальный калейдоскоп», — сообщили в пресс службе. Голосование проходит в режиме онлайн. По теме, которая наберет большее количество голосов подготовят проект, а в ноябре приступят к работам по созданию ледового городка.