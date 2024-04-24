24 апреля 2024

С началом мая в ЯНАО закроют последний зимник

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , трасса, путешествие, зимник, дорога
Последний зимник в ЯНАО прекратит работу с первых дней мая Фото:

Движение на зимнике Коротчаево-Красноселькуп будет прекращено до следующего сезона с 1 мая. О закрытии последнего зимника сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«С 18 апреля закрыто движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. С 20 апреля закрыт зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги», — сказано в сообщении на официальном сайте департамента.

После закрытия региональных зимников продолжит действовать ледовая переправа между Салехардом и Лабытнанги — ее закрытие запланировано на первую декаду мая. После прекращения работы переправы сообщение между двумя городами будут осуществлять судна на воздушных подушках и вертолеты.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в регионе начался сезон кочевки оленей. Водителей просят быть внимательнее в связи с переходом больших групп животных через региональные трассы.

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Движение на зимнике Коротчаево-Красноселькуп будет прекращено до следующего сезона с 1 мая. О закрытии последнего зимника сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «С 18 апреля закрыто движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. С 20 апреля закрыт зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги», — сказано в сообщении на официальном сайте департамента. После закрытия региональных зимников продолжит действовать ледовая переправа между Салехардом и Лабытнанги — ее закрытие запланировано на первую декаду мая. После прекращения работы переправы сообщение между двумя городами будут осуществлять судна на воздушных подушках и вертолеты. Ранее URA.RU сообщало о том, что в регионе начался сезон кочевки оленей. Водителей просят быть внимательнее в связи с переходом больших групп животных через региональные трассы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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