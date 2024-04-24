24 апреля 2024

Самолет «Уральских авиалиний» едва не загорелся из-за телефона бортпроводника

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской жанр. Пермь, уральские авиалинии, самолет
На борту находилось 145 пассажиров Фото:

В самолете авиакомпании «Уральские авиалинии» 23 апреля едва не произошел пожар из-за смартфона бортпроводника, который начал плавиться. Телефон оперативно положили в контейнер и залили водой. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«В процессе полета перед началом снижения у одного из бортпроводников начал вздуваться аккумулятор сотового телефона, произошел его тепловой разгон. Девайс положили на пол и он оплавил напольное покрытие в вестибюле. Трубку оперативно поместили в контейнер и залили водой. При этом возгорания и задымления не было», — пишет telegram-канал «Авиаторщина».

Через полчаса воздушное судно, летевшее из Хабаровска в Екатеринбург, благополучно приземлилось в аэропорту Кольцово. На борту находилось 145 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Там подтвердили информацию об инциденте.

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В самолете авиакомпании «Уральские авиалинии» 23 апреля едва не произошел пожар из-за смартфона бортпроводника, который начал плавиться. Телефон оперативно положили в контейнер и залили водой. Информация об этом появилась в социальных сетях. «В процессе полета перед началом снижения у одного из бортпроводников начал вздуваться аккумулятор сотового телефона, произошел его тепловой разгон. Девайс положили на пол и он оплавил напольное покрытие в вестибюле. Трубку оперативно поместили в контейнер и залили водой. При этом возгорания и задымления не было», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». Через полчаса воздушное судно, летевшее из Хабаровска в Екатеринбург, благополучно приземлилось в аэропорту Кольцово. На борту находилось 145 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Там подтвердили информацию об инциденте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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