Самолет «Уральских авиалиний» едва не загорелся из-за телефона бортпроводника

25 апреля 2024 в 10:49 Размер текста - 17 +

На борту находилось 145 пассажиров Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В самолете авиакомпании «Уральские авиалинии» 23 апреля едва не произошел пожар из-за смартфона бортпроводника, который начал плавиться. Телефон оперативно положили в контейнер и залили водой. Информация об этом появилась в социальных сетях. «В процессе полета перед началом снижения у одного из бортпроводников начал вздуваться аккумулятор сотового телефона, произошел его тепловой разгон. Девайс положили на пол и он оплавил напольное покрытие в вестибюле. Трубку оперативно поместили в контейнер и залили водой. При этом возгорания и задымления не было», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». Через полчаса воздушное судно, летевшее из Хабаровска в Екатеринбург, благополучно приземлилось в аэропорту Кольцово. На борту находилось 145 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Там подтвердили информацию об инциденте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В самолете авиакомпании «Уральские авиалинии» 23 апреля едва не произошел пожар из-за смартфона бортпроводника, который начал плавиться. Телефон оперативно положили в контейнер и залили водой. Информация об этом появилась в социальных сетях. «В процессе полета перед началом снижения у одного из бортпроводников начал вздуваться аккумулятор сотового телефона, произошел его тепловой разгон. Девайс положили на пол и он оплавил напольное покрытие в вестибюле. Трубку оперативно поместили в контейнер и залили водой. При этом возгорания и задымления не было», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». Через полчаса воздушное судно, летевшее из Хабаровска в Екатеринбург, благополучно приземлилось в аэропорту Кольцово. На борту находилось 145 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Там подтвердили информацию об инциденте.