Самолет «Уральских авиалиний» едва не загорелся из-за телефона бортпроводника

В самолете авиакомпании «Уральские авиалинии» 23 апреля едва не произошел пожар из-за смартфона бортпроводника, который начал плавиться. Телефон оперативно положили в контейнер и залили водой. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«В процессе полета перед началом снижения у одного из бортпроводников начал вздуваться аккумулятор сотового телефона, произошел его тепловой разгон. Девайс положили на пол и он оплавил напольное покрытие в вестибюле. Трубку оперативно поместили в контейнер и залили водой. При этом возгорания и задымления не было», — пишет telegram-канал «Авиаторщина».
Через полчаса воздушное судно, летевшее из Хабаровска в Екатеринбург, благополучно приземлилось в аэропорту Кольцово. На борту находилось 145 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Там подтвердили информацию об инциденте.
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