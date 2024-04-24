В Тюменской области провели ребрендинг районов

25 апреля 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Флагманом бренда Ялуторовска стал блин Фото: Анастасия Богданова © URA.RU В Тюмени прошла презентация новых брендбуков нескольких районов области. Как сообщил заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев в своем telegram-канале, это позволит привлечь новых инвесторов в Тюменскую область. «Сегодня были презентованы первые итоги брендирования муниципалитетов на примере Уватского и Ярковского районов, а также Ялуторовска. Это как раз то, о чем в своем послании говорил губернатор Тюменской области Александр Моор. Бренды получились запоминающимися и яркими. Уверен, что это сыграет свою роль в повышении узнаваемости городов и районов, а также их инвестиционной привлекательности», — сообщил Андрей Пантелеев. Символом Ярковского района стал исторический деятель Григорий Распутин, Ялуторовск заявлен как «блинная столица России», Уватский район получил звание «мастерской России». Ранее URA.RU писало, что Андрей Пантелеев выполняет особое поручение по оказанию помощи пострадавшим от паводка, которое получил от губернатора Александра Моора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени прошла презентация новых брендбуков нескольких районов области. Как сообщил заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев в своем telegram-канале, это позволит привлечь новых инвесторов в Тюменскую область. «Сегодня были презентованы первые итоги брендирования муниципалитетов на примере Уватского и Ярковского районов, а также Ялуторовска. Это как раз то, о чем в своем послании говорил губернатор Тюменской области Александр Моор. Бренды получились запоминающимися и яркими. Уверен, что это сыграет свою роль в повышении узнаваемости городов и районов, а также их инвестиционной привлекательности», — сообщил Андрей Пантелеев. Символом Ярковского района стал исторический деятель Григорий Распутин, Ялуторовск заявлен как «блинная столица России», Уватский район получил звание «мастерской России». Ранее URA.RU писало, что Андрей Пантелеев выполняет особое поручение по оказанию помощи пострадавшим от паводка, которое получил от губернатора Александра Моора.